Agora é oficial! O 4º Festival Gospel de Coronel Fabriciano já tem datas e atrações confirmadas. O evento organizado pela prefeitura acontecerá entre os dias 16 e 18 de maio, tendo como atrações principais, Tangela Vieira (no dia 16), Sarah Beatriz (17) e Anderson Freire (18), encerrando o festival. Os shows acontecerão na Praça da Estação e tem entrada franca.

Este ano, o evento contará com muitas novidades. O Festival Gospel passa a integrar a Semana Evangelística, cujo objetivo é divulgar a fé cristã, valores familiares e cultura de paz. A programação da Semana Evangelística começará na segunda-feira, 13, e será conduzida pelas igrejas evangélicas que preparam caminhadas, encontros e momentos de louvor e pregação.

Outra boa nova do Festival é a premiação. Agora o primeiro colocado receberá prêmio de R$ 20 mil; o segundo colocado, de R$ 10 mil e o terceiro, de R$ 5 mil. Os artistas e bandas interessadas em participar e concorrer como melhor música autoral e inédita têm até o dia 25 de abril para baixar o edital e se inscrever.

O diretor de Cultura de Fabriciano, Teco Teixeira, lembra que o Festival Gospel já se sagrou como o maior evento cristão do Leste de Minas Gerais e destaca a sua importância econômica e cultural para a cidade. “É um evento que movimenta a economia local, da montagem de estrutura até a praça de alimentação durante os shows. Também tem uma relevância cultural ao dar visibilidade para artistas, compositores e músicos talentosos da nossa região”.

“O Festival Gospel é um evento que deu certo e atrai mais pessoas a cada edição. Por isso, a Prefeitura de Fabriciano, realizadora do evento, decidiu ampliar a programação, trazer novos nomes da cena gospel para se apresentar, e aumentar a premiação para possibilitar que mais pessoas participem. Em resumo, é uma festa para toda a família”, completa.

INSCRIÇÕES PARA 4º FESTIVAL GOSPEL

Os artistas do Vale do Aço interessados em mostrar o seu talento e música autoral no palco do 4º Festival Gospel podem se inscrever até o dia 25 de abril. Podem participar artistas solos, dupla ou bandas que sejam membros de igreja cristã do Vale do Aço. A melhor música será premiada com R$ 20 mil.

O regulamento e formulários de inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura de Coronel Fabriciano. A inscrição é gratuita, feita exclusivamente on-line e integralmente de responsabilidade do artista/banda participante. Vale lembrar que a música precisa ser inédita (não ter sido comercializada); original e de conteúdo gospel (ressaltar a fé cristã)

PROGRAMAÇÃO E SERVIÇOS

4º Festival Gospel

16 a 18 de maio | Praça da Estação

– Quinta-feira (16), a partir das 18h

Apresentação das bandas selecionadas para o Festival Gospel

Show com Tangela Vieira

– Sexta-feira (17), a partir das 18h

Apresentação das bandas selecionadas para o Festival Gospel

Show com Sarah Beatriz

– Sábado (18), a partir das 18h

Resultado do 4º Festival Gospel e premiação das 1º, 2º e 3º melhores bandas/músicas

Show com Anderson Freire

Semana Evangelística

13 a 15 de maio | Praça da Estação

– Segunda-feira (13), às 18h

Caminhada Evangelística. Concentração na Praça do Barrilzinho até Praça da Estação.

– Terça-feira (14), às 19h30

Culto Evangelístico e apresentações na Praça da Estação

– Quarta-feira (15), às 19h30

Culto Evangelístico e apresentações na Praça da Estação

Inscrições 4º Festival Gospel

https://acesse.one/3FestivalGospelFabriciano

Dúvidas: festivalgospel.fabriciano@gmail.com