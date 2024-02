A Usiminas está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024. As vagas estão disponíveis para as unidades localizadas em Ipatinga, Itatiaiuçu, Belo Horizonte e Santa Luzia, em Minas Gerais; Cubatão, Guarulhos e Taubaté, em São Paulo; Porto Alegre (RS) e Vitória, no Espírito Santos. A iniciativa é voltada para estudantes do Ensino Superior ou Técnico. O processo seletivo está aberto a todos e todas.

“O Programa de Estágio é uma porta de entrada para jovens talentos que querem construir uma carreira em uma das maiores empresas do país. É uma oportunidade para aprender e se desenvolver em um ambiente desafiador e inovador”, destaca a gerente de Treinamento, Desenvolvimento e Recrutamento da Usiminas, Tatiany Quintão.

Nesta edição, estão abertas oportunidades para os cursos de Administração, Direito, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Relações Institucionais, Tecnologias, Engenharias e cursos técnicos.

As inscrições vão até 31 de março, e os interessados podem se candidatar pelo site www.usiminas.com.