Nesta sexta-feira (5) foi realizada uma cerimônia no Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM) de Ipatinga, para a assinatura simbólica do termo de doação do terreno, onde está instalado o educandário. A área está avaliada em R$ 20 milhões e foi cedida pela Usiminas.

O evento foi presidido pelo comandante da 12ª Região de Polícia Militar (RPM), coronel Juliano Fábio Lemos Dias, que estava acompanhado de outras autoridades militares, e do presidente da Usiminas, Marcelo Chara. A doação permitirá investimentos do Estado em melhorias no espaço físico da escola.

De acordo com o coronel Lemos a assinatura simbólica do termo de doação, marca um investimento alto no setor da educação do Vale do Aço. “Toda a parte burocrática foi finalizada por nosso comandante geral, Rodrigo Piassi do Nascimento e do presidente da Usiminas, Marcelo Chara. Todo mundo conhece as escolas do Vale do Aço que são referência no Brasil. A nossa ideia e vontade como comandante regional é sempre ver o nosso colégio crescer, e que nossos índices estejam entre os melhores do Brasil”.

Para Marcelo Chara, o Colégio Tiradentes é emblemático, e segundo ele, contribuir nesse movimento da educação do Vale Aço é algo primordial para a Usiminas. “É uma instituição com 888 alunos, que têm a oportunidade de mudar suas vidas com a educação. E poder proporcionar uma ajuda adicional para melhorar ainda mais essa formação é uma oportunidade única. A educação é um dos pilares da empresa, e a doação deste terreno reforça esse compromisso. Acreditamos na instituição e confiamos que será uma ótima oportunidade para desenvolvermos meninos e meninas de uma região tão importante”, pontuou Chara.

Após a assinatura do termo de doação, foi descerrada uma placa de agradecimento à Usiminas. Em seguida, os presentes puderam assistir a uma apresentação da Orquestra Jovem do Colégio Tiradentes.