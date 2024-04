O renomado desenhista, escritor caratinguense Ziraldo, faleceu aos 91 anos. Criador de icônicos personagens como “O Menino Maluquinho” e a “Turma do Pererê”, Ziraldo morreu dormindo em sua casa, no Rio de Janeiro.

Seu legado inclui também trabalhos como chargista, caricaturista e jornalista, marcando sua presença na luta contra o regime militar no Brasil. Sua morte foi confirmada pela família neste sábado. Ziraldo foi um dos fundadores do jornal de humor político “O Pasquim”, que fez história nos anos 60 e 70.

Ziraldo Alves Pinto, nasceu em 24 de outubro de 1932 em Caratinga, no Colar Metropolitano do Vale do Aço. Ele cresceu em uma grande família e desde cedo mostrou talento para o desenho. Seu nome é uma junção dos nomes de seus pais, Zizinha e Geraldo.

Um leitor ávido desde a infância, Ziraldo teve seu primeiro desenho publicado em um jornal de Caratinga aos seis anos, marcando o início precoce de uma carreira brilhante nas artes visuais e na literatura brasileiras.