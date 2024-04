A Usiminas Mecânica, em Ipatinga, está com 30 vagas de aprendiz abertas para o curso de eletricista de manutenção eletroeletrônica. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril e o curso será realizado entre maio de 2024 e dezembro de 2025.

De acordo com a coordenadora de Recursos Humanos da Usiminas, Monique Biulchi, essa é uma oportunidade para os jovens aprenderem um novo ofício e se desenvolverem profissionalmente. “Além de se qualificarem, os aprendizes poderão ainda ter contato com o universo de uma grande indústria, podendo subir outros degraus dentro da empresa”, afirma.

Podem participar do processo pessoas com idade entre 18 e 22 anos e Pessoas com Deficiência (PcD) de todas as idades. É preciso ter Ensino Médio completo. A inscrições podem ser feitas pelo site https://usiminas.gupy.io/