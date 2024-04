A equipe de robótica da escola Sesi Rinaldo Campos Soares, está celebrando a aprovação do Projeto de Lei 06/2024 “Classificação Auditiva” pela Câmara Municipal de Ipatinga. O projeto criado pela Equipe ToySteel mede o som em diferentes espaços culturais, gerando a classificação auditiva e promovendo oportunidades de experimentar a arte para pessoas principalmente, atípicas, a partir do tempo de uso mediante o efeito sonoro, como em shows, teatros e cinemas, para torná-los mais inclusivos para pessoas com autismo ou que tenha sensibilidade auditiva.

“Agradecemos todo apoio e autoria do vereador Avelino da Cruz e todos os vereadores que votaram a favor do nosso projeto. Agradecemos também todas as empresas que abriram suas portas para este momento incrível”, comemora Willian Sabino, técnico da Equipe.

De acordo com o técnico, a primeira etapa foi concluída com sucesso. Visando efetivamente transformar o projeto em Lei, os alunos se mobilizaram na campanha #sancionaprefeito no intuito de fazer um apelo e sensibilizar o prefeito Gustavo Nunes para a causa.

“Chegou a hora de você que apoia esse projeto contribuir e fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Contamos com o apoio de todos para construirmos um futuro mais inclusivo. Juntem-se a nós e vamos mostrar para o chefe do Executivo de Ipatinga, compartilhando em suas redes sociais um post do Instagram da Toy Steel e colocando a hashtag #sancionaprefeito marcando o prefeito @gustavonunesipatinga @prefeituradeipatinga”, convida Willian.

Para Cléia Chamon, diretora da Escola Sesi de Ipatinga, a equipe vem a cada dia dando importantes passos, motivo de orgulho para todos os profissionais da instituição. “Com a construção de um projeto de inovação tão incrível, como este, tendo como base a tecnologia, a inclusão e a criatividade, esse time já está deixando rastros de um bonito legado, impactando a sociedade. Um orgulho para todos nós, educadores do Sesi”, destacou.