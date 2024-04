Atletas, paratletas, técnicos e assistentes amadores que apresentam bons históricos de resultados em competições de âmbito estadual, nacional, internacional e olímpico – paralímpico, podem se inscrever no Programa Bolsa Atleta Municipal, idealizado pela Prefeitura de Ipatinga. Uma iniciativa do Executivo como incentivo para efetivação da política de inclusão ao esporte, o benefício está amparado pela Lei Municipal 4.788, de 19/12/2023, alterada pela Lei Municipal 4.841.

O prazo de inscrições para os candidatos ao Bolsa Atleta termina na próxima segunda-feira (22). Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), no 3º andar da prefeitura, no bairro Cidade Nobre, ou acessar o link do portal da Cultura, Esporte e Lazer na aba “Bolsa Atleta”: https://cultura.ipatinga.mg.gov.br/

DETALHES

A concessão do Bolsa Atleta é requerida por meio do preenchimento de formulário de inscrição e apresentação de toda a documentação necessária, na forma e prazos previstos em edital, sem prejuízo do preenchimento dos requisitos fixados em lei.

O Programa Bolsa Atleta vai selecionar 100 atletas com idade mínima de 12 anos, em três categorias: estudantil, individual e técnico. Como incentivo, cada atleta aprovado receberá um benefício de R$ 600 por mês, por um período de seis meses, prorrogáveis por mais seis meses. Já o técnico/assistente receberá uma bolsa de R$ 300 por mês.

“Esse é um programa transformador, que possibilita que os bolsistas possam se dedicar 100% ao esporte, a fim de ter os melhores resultados possíveis. As bolsas têm um impacto muito grande, não só na vida dos contemplados, mas na economia da cidade também. Quem for contemplado consegue garantir a sua participação em eventos, comprar materiais, inscrições, viagens e investir em uma suplementação alimentar, por exemplo”, lembrou o secretário adjunto de Cultura, Esporte e Lazer, Carlão Oliveira.

DATAS

A quantidade de bolsas a serem concedidas aos beneficiários mencionados na Lei de que trata o caput está condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira do município. No entanto, a administração municipal já estuda a possibilidade de aumentar o número de bolsas em 2025.

Para não perder os prazos, é bom ficar atento às datas previstas no edital. As inscrições terminam no dia 22 de abril. Até o dia 17 de maio, a prefeitura, após avaliação de todas as propostas, espera concluir o resultado preliminar das bolsas concedidas. Já o resultado final dos contemplados pelo benefício será divulgado no dia 31 de maio. É bom lembrar que a análise e manifestação acerca da concessão caberá ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer.