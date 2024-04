Acontece neste sábado (20), na Usipa, em Ipatinga, a 1ª Etapa do Circuito Vale do Aço de Judô, com o objetivo de promover a integração dos atletas. A programação terá início a partir das 9h. Serão disputadas as classes Sub-07, Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Sênior e Master obedecendo a tabela de peso e idade da Federação Mineira de Judô.

Com o objetivo de garantir a organização e o cumprimento das regras estabelecidas, a pesagem dos atletas das categorias Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Sênior e Veteranos será realizada na sexta-feira (19). A pesagem extraoficial acontecerá das 17h às 18h30 e terá validade como oficial para essas categorias. Já no sábado a pesagem oficial para as categorias Sub-18, Sub-21, Sênior e Veteranos será realizada das 8h30 às 9h.

Com mais de 200 inscrições, contando com 10 equipes de Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano e Governador Valadares, a cerimônia de abertura dando início às competições está prevista para as 9h. A previsão é de que 55 atletas da Usipa participem do torneio.

O Circuito Vale do Aço de Judô é uma oportunidade para os judocas de toda a região demonstrarem talento e habilidades competindo com o apoio da torcida. O evento é esperado com grande expectativa pelos participantes e entusiastas do judô da nossa região.

Hevilmar Rocha, coordenador de judô da Usipa, comentou sobre a importância do evento. “O Circuito Vale do Aço de Judô é uma excelente oportunidade para nossos atletas locais competirem em casa e mostrarem todo o seu talento. Estamos trabalhando duro para garantir um evento de alto nível e esperamos receber todos os amantes do judô para prestigiar nossos judocas”, destacou.

A Usipa, tradicional palco de eventos esportivos na cidade, está pronta para receber os atletas, familiares e público em geral para um dia de grandes combates e demonstrações de técnica e determinação.