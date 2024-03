O município de Timóteo sediará a etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) – 2024, que ocorrerá de 01 a 06 de abril. O evento integrará a programação das festividades de 60 anos da cidade. Nesta quinta-feira (14), será data a largada da fase microrregional da Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano com a realização de reunião técnica da primeira semana de execução do certame, que confirmará as equipes participantes. O encontro acontecerá no auditório da Secretaria de Educação de Timóteo, no Centro Norte, com abertura oficial às 9h30, após o credenciamento dos representantes dos municípios.

São esperados representantes dos seguintes municípios que compõem a SRE Coronel Fabriciano: Jaguaraçu, Mesquita, Ipatinga, Belo Oriente, Coronel Fabriciano, Joanésia, Marliéria, Santana do Paraíso, Antônio Dias, Braúnas e claro, o município sede Timóteo. Na reunião, serão realizados esclarecimentos do regulamento geral, confirmadas as equipes, realizado o sorteio, emparceiramento e composição das chaves. Os municípios participantes disputarão as modalidades de Futsal, Basquetebol, Voleibol, Handebol e Xadrez, nos naipes masculino e feminino, módulos I (12 a 14 anos – nascidos em 2010 / 2011 /2012) e II (15 a 17 anos – nascidos em 2007 / 2008 / 2009) em diversas praças esportivas timoteenses.

Toda a logística inerente ao sediamento da microrregional e participação dos alunos timoteenses no Jemg será viabilizada pela Subsecretaria Municipal de Esporte da Secretaria de Educação, sob a coordenação dos professores Flávio Pena e Everton Cesar de Lima. O Jemg é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG).