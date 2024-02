Por meio do Decreto nº 10.948, publicado nesta segunda-feira (5) no Diário Oficial do Município, o Executivo de Ipatinga declarou ponto facultativo nas repartições públicas locais nos dias 12 e 14 de fevereiro, próximas segunda e quarta-feira.

De acordo com o decreto, o ponto facultativo não se aplica às atividades vinculadas aos serviços essenciais, que devem funcionar normalmente. Manterão o expediente normal, a Defesa Civil, Limpeza Urbana, cemitérios, Vigilância e Agentes de Trânsito; Hospital Municipal, UPA e Samu.

DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA

A Secretaria de Saúde informa ainda que as ações de combate às arboviroses feitas diariamente na cidade não sofrerão interrupção durante o Carnaval. A Unidade Sentinela, ao lado da UPA24h, atenderá das 7h às 21h; a Unidade de Hidratação que funciona na UBS do Cidade Nobre estará aberta também das 7h às 21h. A Policlínica Municipal, por sua vez, funcionará excepcionalmente para atendimento a casos de arboviroses nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, das 7h às 21h.

As Escolas Municipais cumprirão calendário próprio da Secretaria Municipal de Educação.