Ipatinga recebe nesta quarta-feira (7), às 19h30, no São Miguel Hospital, bairro Cariru, o primeiro workshop sobre Inovação em Cirurgia Vascular. O evento vai oferecer uma profunda imersão no “Sistema de Aspiração Índigo – Trombectomia Mecânica Assistida por Computador – Diretrizes e Práticas que Todo Médico Deve Conhecer”. O cirurgião vascular, Dr. Ricardo Jayme Procópio, de Belo Horizonte, será o palestrante principal, apresentando as últimas inovações em tecnologia vascular. Dr. Ricardo é coordenador de Cirurgia Endovascular do Hospital das Clínicas, da UFMG.

O foco central do workshop é o Sistema de Aspiração Índigo. Este dispositivo minimamente invasivo é projetado para remover coágulos das artérias e veias da vasculatura periférica, bem como para o tratamento de tromboses e embolia pulmonar. A tecnologia desse sistema oferece uma aspiração assistida por computador, com algoritmos proprietários para detecção e remoção acelerada de coágulos, proporcionando uma retirada mais rápida do coágulo com menor perda de sangue.

Workshop visa oferecer uma oportunidade única para os profissionais de saúde aprofundarem seus conhecimentos nas mais recentes tecnologias em Cirurgia Vascular. Médicos e membros do corpo clínico do São Miguel Hospital, juntamente com médicos convidados, terão a chance de interagir diretamente com o palestrante, Dr. Ricardo, explorando os avanços mais recentes e as práticas recomendadas em procedimentos cirúrgicos vasculares.

O eventom apenas para médicos inscritosm será no São Miguel Hospital, rua México, 30, bairro Cariru, em Ipatinga.