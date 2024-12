Cerca de 175 mil famílias em Minas Gerais ainda podem trocar gratuitamente suas antenas parabólicas antigas por modelos digitais. A substituição é destinada a famílias de baixa renda inscritas em programas sociais do governo federal, desde que a parabólica tradicional esteja instalada e funcionando em casa.

A iniciativa, conduzida pela Siga Antenado, é parte do processo de migração do sinal de TV das parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal digital (Banda Ku). Disponível nos 853 municípios do estado, o serviço pode beneficiar cerca de 314 mil famílias mineiras, garantindo acesso à programação televisiva no novo formato.

A troca é indispensável, pois as parabólicas antigas já começaram a perder funcionalidade com o desligamento do sinal analógico por várias emissoras. Quem não realizar a atualização para a antena digital ficará sem acesso à TV.

Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada em sua cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

COMO SOLICITAR

Para ter direito ao kit com a nova parabólica digital, é preciso estar inscrito em um dos programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento em casa. Quem utiliza outros sistemas de transmissão para assistir à televisão, como antena digital espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que faça parte de programas sociais, não precisa fazer a troca.

O CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, destaca que mais de 4,2 milhões de famílias em todo o país já foram beneficiadas com a nova parabólica digital. O executivo também destaca os benefícios da nova antena. “A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi”, afirma. “É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito”.

Para saber se tem direito ao kit gratuito com a nova parabólica digital, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br, com o número do CPF ou do NIS em mãos.