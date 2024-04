Uma das principais características do bem-sucedido aplicativo lançado pelo executivo municipal de Ipatinga é sua capacidade de simplificar o acesso aos serviços públicos. Com apenas alguns cliques, os cidadãos podem solicitar uma variedade de serviços sem precisar sair de casa. Desde denúncias de focos de dengue até a castração de animais, o “Fala, Ipatinga!” encurta o caminho para atendimento a diversas demandas, garantindo um canal direto entre os cidadãos e os setores responsáveis pela execução. Assim é que, em poucos meses, já são mais de 10 mil acessos registrados por meio do recurso tecnológico implantado pela Prefeitura.

Além da praticidade de poder solicitar serviços de forma remota, o aplicativo também oferece a vantagem da personalização. Os usuários podem fornecer informações específicas para cada tipo de solicitação, como fotos, documentos, entre outras informações, garantindo uma resposta eficaz e direcionada por parte do setor responsável pela demanda.

Disponível para dispositivos Android e iOS, o “Fala, Ipatinga!” está em constante evolução, sempre ampliando a gama de serviços disponibilizados para a população. O aplicativo também oferece a comodidade de acompanhar o status das solicitações, mantendo os cidadãos informados sobre o andamento de seus pedidos através de notificações enviadas a cada andamento.

O “Fala, Ipatinga!”, além de informar aos usuários por meio de imagens iniciais na tela, conta com a opção de envio de notificação em tempo real à população em casos emergenciais ou de campanhas de vacinação, entre outras, entregando a informação em grande escala num curto espaço de tempo.

Para usufruir dos benefícios oferecidos pelo “Fala, Ipatinga!”, basta acessar a loja de aplicativos do seu dispositivo e buscar pelo nome. Com essa ferramenta, os moradores de Ipatinga podem simplificar suas vidas e contribuir para a melhoria da cidade de forma rápida e eficiente.

E em breve o cidadão poderá contar com o agendamento do atendimento presencial, através do “Fala, Ipatinga!”, para serviços como dúvidas de IPTU, dúvidas de ISSQN, Dívida Ativa e protocolos para agilizar o atendimento que hoje é realizado pelo sistema atual.

Alguns dos serviços já disponíveis no aplicativo incluem:

– Iluminação pública (troca de luminárias apagadas ou com defeito)

– Corte e poda (em áreas públicas e particulares)

– Caixa de passagem sem tampa ou danificada

– Reposição de vias (tapa-buracos)

– Roçada

– Combate à Dengue

– Castração de cães e gatos

– Doação de mudas

– Programa ‘Calçada Linda’

– Reclamações

– Sugestões

– Denúncias