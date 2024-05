ALCANCE LUNAR: NOKIA E NASA UNEM FORÇAS PARA LEVAR 4G À LUA!

Nokia e NASA estão unindo forças para um avanço tecnológico impressionante: levar conectividade 4G à Lua. O projeto, anunciado em outubro de 2020, está avançando com a colaboração da SpaceX. Um foguete da SpaceX, previsto para lançamento neste ano, transportará uma rede 4G para a Lua, instalada por um módulo de pouso controlado remotamente da Terra. O objetivo é estabelecer comunicações robustas no polo sul lunar, essenciais para futuras missões espaciais. A rede 4G está sendo desenvolvida pelo Bell Labs da Nokia e será instalada pela Intuitive Machines. Esse esforço representa um marco significativo na exploração espacial, abrindo portas para a comunicação avançada e a preparação para a presença humana em outros corpos celestes.

PARIS 24 SERÁ A PRIMEIRA OLIMPÍADA COM IA

Com as recentes evoluções da Inteligência Artificial (IA), é claro que um evento de classe mundial não poderia deixar de fora a tecnologia de ponta. De acordo com o presidente do COI, Thomas Bach, “a IA pode revolucionar o julgamento e a arbitragem, fortalecendo assim a justiça no esporte”. Além de auxiliar para que hajam cada vez menos polêmicas com decisões de arbitragem, a IA também irá ajudar no desenvolvimento de atletas e na segurança dos jogos.

WALL STREET SEGUE AGITADA NA ÁREA DE TECNOLOGIA

Uma quinta com quedas generalizadas e um derretimento da Meta, foi assim que o mercado se comportou, principalmente depois de entender que os altíssimos investimentos em Inteligência Artificial ainda demorarão a virar resultado tangível. Depois de ver sua estratégia de metaverso não decolar, a Meta segue firme no desenvolvimento de IA. Pelo menos, a impressão geral do mercado é de que “agora será diferente”, de acordo com analistas da Evecore ISI.

HACKERS INVADEM SIAFI E ROUBAM PAGAMENTO DE SERVIDORES

O governo federal teve recentemente outra derrota, dessa vez no campo da tecnologia. Utilizando credenciais de servidores, provavelmente advindas de clonagem ou fraude, os criminosos virtuais conseguiram acessar o Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), responsável pelos pagamentos do governo federal. Parte do dinheiro transferido foi bloqueado a tempo após a identificação da fraude. Visando coibir novos ataques, o governo passou a exigir o uso de certificado digital emitido pela Serpro para acesso ao Siafi. Apesar disso, o governo nega que houve falha de segurança.

LIGAÇÕES INTERMINÁVEIS ESTÃO (?) COM OS DIAS CONTADOS

Após anunciar o abandono do famigerado 0304, o prefixo específico que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), criou para ligações de telemarketing de cobrança, a agência anunciou uma nova estratégia, mais eficaz. A migração será feita para um modelo baseado na confirmação associada a CPF/CNPJ e número telefônico junto às operadoras de telecomunicações. Os consumidores agradecem a Anatel por usar de forma inteligente os recursos que já possui, pois ninguém aguenta mais receber tantas ligações procurando por fulano ou ciclano que está com o nome sujo na rua.

GOVERNO SEGUE PLANO DE REGULAMENTAR APLICATIVOS

De acordo com uma recente pesquisa do ITS – Instituto de Tecnologia e Sociedade, a maioria da população brasileira (60%) acha que as plataformas de aplicativo de transporte e de entregas devem garantir todos os direitos trabalhistas a esses trabalhadores. A pesquisa foi feita através da iniciativa Conecta Trabalhadores e em parceria com o Ipec. As entidades têm, obviamente, ligação com o grupo de trabalho do governo federal que discute a regulamentação dessa atividade, além disso possui também entre sua rede de parceiros, vários sindicatos, entre eles a CUT – Central Única dos Trabalhadores. Resta saber se a pesquisa em questão tem tanta credibilidade quanto às pesquisas eleitorais.

TODO CUIDADO É POUCO QUANDO SE USA BUSCAS DO GOOGLE

Você já buscou algo no Google e recebeu um resultado totalmente diferente do seu interesse original? Isso tem acontecido muito ultimamente com sites .GOV. Códigos maliciosos se aproveitam da falta de atualização do WordPress e dos seus plugins e atacam os sites vulneráveis, provocando resultados que levam os usuários a diversos destinos maliciosos e também a sites de apostas. Segundo levantamento da AHT Security, mais de 5.000 sites infectados foram identificados atualmente somente no Brasil, o golpista usa a falha de atualização para se infiltrar nas páginas e usá-las a seu favor, colocando um código javascript.

GOOGLE ADS ESTÁ FORA DAS ELEIÇÕES DE 24

Não é de hoje que a legislação brasileira cria suas leis sem se importar com o custo para aplicá-las, principalmente nas empresas. Além disso, toda nova exigência costuma vir acompanhada de pesadas multas para quem as descumprir. De acordo com a Alphabet, a adaptação às novas regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é inviável tecnicamente, o que poderia acabar gerando multas à empresa. De acordo com nota oficial, a “atualização acontecerá em maio tendo em vista a entrada em vigor das resoluções eleitorais para 2024.”

TIKTOK MAIS PERTO DE SER BANIDO NOS EUA

Após a aprovação da Câmara, o Senado dos Estados Unidos também deu luz verde para uma lei que poderá resultar no banimento do aplicativo no país. A decisão foi esmagadora, com 79 senadores a favor e 18 contra. De acordo com a lei, a ByteDance tem um prazo de um ano a partir da sanção presidencial para encontrar um comprador para a plataforma de mídia social, que seja confiável para o governo dos Estados Unidos e tenha sede no país. Se não conseguir encontrar um comprador, o TikTok será removido das lojas de aplicativos e não estará disponível para download no país.

NOKIA É QUASE IMBATÍVEL EM RANKING DE CELULARES MAIS VENDIDOS

O curioso ranking dos 20 modelos celulares mais vendidos de todos os tempos, desenvolvido pela Visual Capitalist e baseado em dados da Wikipédia, Yahoo Finance e da Omdia, revela que a Nokia, além de ter o modelo mais vendido (o Nokia 1100) e as duas primeiras posições, lidera com 10 modelos, totalizando 1,565 bilhão de unidades vendidas. Em seguida, o iPhone surge com 8 modelos, somando 1,302 bilhão de unidades, sendo o seu modelo 6 e 6s os mais vendidos, em terceiro lugar. Samsung e Motorola aparecem uma vez cada na 14ª e 16ª posição respectivamente.