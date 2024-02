Finalizada a contagem oficial dos votos da eleição para escolha do representante dos empregados no Conselho de Administração da Usiminas, em pleito realizado na última segunda-feira (5). O novo representante, Edílio Ramos Veloso (titular) tendo como suplente, Walace Caldeira Pinto, que concorreu com a chapa 2, venceu com 1.614 votos (59,7% dos votos válidos).

Em segundo lugar, ficou a chapa 3, composta por Sam Jaques Ramlow Nascimento (titular) e Márcio Aparecido Vieira de Souza (suplente) com 642 votos recebidos (23,8%). Já a chapa 1, com Salvador do Prado Júnior (titular) e José Clementino de Carvalho (suplente), obteve 447 votos (16,5%).

Foram recebidos 2.703 votos válidos dos colaboradores das empresas Usiminas e aposentados da Usiminas e Usiminas Mecânica, assim como os empregados das empresas participantes da Previdência Usiminas.

A confirmação oficial da chapa eleita será realizada no dia 17 de fevereiro, após período para eventuais recursos e defesas, conforme previsto no cronograma do processo eleitoral, disponível no hotsite, onde também está publicado o mapa da votação: eleicoesconselho.usiminas.com