A união da arte e da tecnologia tem rendido bons frutos à equipe de robótica Toy Steel da Escola Sesi Santa Rita de Cássia, de Ipatinga, que conquistou no último final de semana, o Prêmio Projeto Inovação, na etapa estadual do maior torneio de robótica do mundo, a First Lego League Challenge que reuniu cerca de 600 estudantes, no Centerminas, em Belo Horizonte.

Ao todo, 63 equipes vindas das escolas Sesi, bem como de outras escolas particulares e públicas, de 30 cidades de Minas Gerais, duas de São Paulo e uma do Ceará, buscaram a classificação e a oportunidade de mostrar seus projetos na etapa nacional, que será realizada no fim do mês, em Brasília.

A equipe ToySteel garantiu o Prêmio Inovação com um projeto que mede o som em diferentes espaços culturais, gerando a classificação auditiva e promovendo oportunidades de experimentar a arte para todas as pessoas atípicas e típicas, a partir do tempo de uso mediante o efeito sonoro, como em shows, teatros e cinemas, para torná-los mais inclusivos para pessoas atípicas, como autistas ou que tenha sensibilidade auditiva.

“Vamos supor que você, decide presentear alguém adquirindo jogos, ingressos para um show, cinema ou teatro, e soubesse o impacto da sua escolha devido ao tempo de exposição ao som emitido. Por isso, nós desenvolvemos um projeto de inovação que atende tanto a empresas como pais, responsáveis e pessoas que desejam usufruir da arte e suas experiências na sintonia perfeita”, justificaram os alunos Laura Alves e João Pedro Marçal.

Eles explicam que uma das etapas do projeto é a criação de um mapa de som, que foi inspirado no mapa de calor. “Para realizarmos esse trabalho usamos os labdisk’s, que é um recurso tecnológico que o próprio Sesi oferece aos alunos, assim medimos a intensidade sonora cientificamente conhecida como decibéis e LUFs. Também podem ser usados aplicativos de celulares, que fazem a mensuração da intensidade sonora. A partir dessa medição é possível estabelecer a classificação auditiva que tem o objetivo de promover mais conforto e acessibilidade para pessoas típicas e atípicas em shows, espetáculos, cinemas, e até mesmo em jogos”, concluíram.

O projeto inspirado no Pedro, que tem autismo e sofre com o barulho, já foi apresentado pelo técnico da equipe, Willian Sabino, ao vereador Avelino Cruz, de Ipatinga e aguarda votação da Câmara; caso seja aprovado, o projeto transformará na Lei Pedro Henrique Miranda Ribeiro, que beneficiará muitas pessoas que querem aproveitar a cultura e o lazer sem sofrer com o barulho.

PRÓXIMOS PASSOS

Orgulhoso, o técnico da equipe, parabenizou os alunos de alta performance, pela dedicação. “Tenho muito orgulho da equipe Toy Steel, estamos muito felizes com a conquista, agora vamos focar nos treinos, pois a equipe foi campeã estadual em projeto de inovação e terminou a competição em 6º lugar geral, estamos concorrendo à última vaga para o nacional na reclassificação e seguimos confiantes”, disse.

E as conquistas não param por aí, a Toy Steel foi convidada para participar de outra competição, realizada pelo SesiLab, em Brasília. A premiação é extraoficial do Torneio Sesi de Robótica First Lego League Challenge. A equipe pretende ainda cadastrar o projeto em competições internacionais.

Para a diretora do Sesi Ipatinga, Cléia Chamon, a instituição possibilita a prática de projetos criativos e experimentações com recursos tecnológicos modernos.

“Tivemos este ano uma das mais importantes conquistas no Torneio de Robótica. Foi um evento épico e ainda tivemos a honra e a alegria de contar com a presença dos pais dos alunos, além da equipe Sesi com sua liderança. Uma oportunidade de crescimento, autonomia, desenvolvimento, vivência de valores e ampliação da “visão de mundo” de nossos alunos. Com a construção de um projeto de inovação tão incrível tendo como base a tecnologia e a criatividade, esse time já está deixando rastros de um bonito legado, impactando a sociedade. Um orgulho para todos nós, educadores do Sesi”, destacou.