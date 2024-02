Na próxima segunda-feira (5), acontece a votação para eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração da Usiminas para o biênio 2024-2025. O pleito será realizado com seções eleitorais nas cidades onde a Usiminas tem suas operações, das 8h às 17h.

O voto é direto, secreto e não obrigatório para empregados e aposentados da Usiminas e Usiminas Mecânica, assim como os empregados das empresas participantes da Previdência Usiminas. A votação será por meio de cédula impressa em papel onde o eleitor registrará somente o número da chapa.

Em todos os postos de votação haverá uma lista nominal com os nomes dos respectivos eleitores que deverão apresentar um documento com foto. Para os aposentados que eventualmente o nome não constar na lista, além do documento com foto, deverá ser apresentada ainda a Carta de Concessão de Aposentadoria do INSS.

CANDIDATOS

Foram inscritas três chapas para a disputa da vaga no Conselho de Administração:

– Chapa 1: Salvador do Prado Júnior (titular) e José Clementino de Carvalho (suplente);

– Chapa 2: Edílio Ramos Veloso (titular) e Walace Caldeira Pinto (suplente);

– Chapa 3: Sam Jaques R. Nascimento (titular) e Márcio Aparecido Vieira de Souza (suplente).

Mais informações sobre os candidatos, consulta dos locais de votação e acompanhamento do processo estão disponíveis pelo site oficial da eleição, em eleicoesconselho.usiminas.com.