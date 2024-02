Em reunião ordinária realizada nessa quinta-feira (1º), o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Ipatinga formalizou a criação da comissão que cuidará da implantação de Núcleos de Defesa Civil na cidade (Nupdec’s).

Os Nupdec’s são órgãos comunitários previstos no Sistema Nacional de Defesa Civil e que funcionam como elos entre o poder público e a população. São formados por cidadãos da comunidade e atuam como facilitadores das ações da Defesa Civil na cidade, sempre de forma solidária e voluntária. Em caso de desastres em áreas próximas, os voluntários do Nupdec são os primeiros a agir.

A formação dos núcleos é um compromisso da atual gestão do Conselho, que vislumbra a ampliação dos serviços e o atendimento à população com maior agilidade. Além do socorro aos necessitados, a Defesa Civil atua também na proteção e na assistência rotineira da população em situações de vulnerabilidade ou necessidade emergencial.

Em Ipatinga, dois bairros já estão definidos para receber um Nupdec: Canaã e Bom Jardim. O terceiro núcleo ainda terá a localização definida.

Interessados em participar ou contribuir com os Nupdec’s devem procurar o Conselho ou a Coordenadoria de Defesa Civil, que fica na sede do Corpo de Bombeiros, no Centro.