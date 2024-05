A expectativa cresce à medida que se aproxima a data da Expo Usipa Social, um evento que promete ser um marco de solidariedade e compromisso social no Vale do Aço. Entre os dias 17 e 20 de julho, a comunidade terá a oportunidade de se conectar com entidades dedicadas a causas nobres e transformadoras.

Após análises criteriosas pela organização da feira de negócios, as seguintes entidades foram selecionadas para participar do Espaço Expo Usipa Social:

– Apae de Ipatinga: Reconhecida pelo seu compromisso com a inclusão e assistência às pessoas com deficiência intelectual, a Apae de Ipatinga traz sua expertise para promover uma sociedade mais inclusiva.

– Cebus – Centro de Biodiversidade da Usipa: Focado na preservação ambiental e educação ambiental, o Cebus traz consigo uma missão de conscientização e proteção da biodiversidade local.

– EFAN: Com uma atuação voltada para a educação e formação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, a EFAN destaca-se pelo seu compromisso com o desenvolvimento humano.

– Lar Paulo de Tarso: Oferecendo acolhimento e assistência a idosos em situação de vulnerabilidade, o Lar Paulo de Tarso é um símbolo de cuidado e respeito à terceira idade.

– Lions Club: Reconhecido internacionalmente por suas ações filantrópicas, o Lions Club traz sua vasta experiência em projetos sociais para agregar valor à Expo Usipa Social.

– Parusia: Com uma abordagem holística de assistência social, a Parusia destaca-se por sua atuação diversificada e integrada na comunidade.

– Se Toque: Focado na conscientização e prevenção do câncer de mama, o Se Toque traz sua importante mensagem de cuidado e saúde para o evento.

– SOS Família: Com um trabalho voltado para o amparo e assistência a famílias em situação de vulnerabilidade social, a SOS Família é um apoio fundamental para a comunidade local.

Essas entidades, escolhidas com base em seu compromisso e impacto social, terão a oportunidade de compartilhar, gratuitamente, as suas histórias, serviços e produtos durante a Expo Usipa Social.

Luiza Elizabete, gerente administrativa da Usipa, ressaltou a importância da participação das entidades no Espaço Expo Usipa Social. “O evento oferece uma oportunidade única para as organizações apresentarem seus serviços à sociedade de forma gratuita, contribuindo para fortalecer o tecido social da comunidade. Essa iniciativa é fundamental para ampliar o alcance das entidades e promover um impacto positivo duradouro”, ressaltou Luiza.

Este espaço não apenas promoverá a visibilidade dessas organizações, mas também fortalecerá os laços de solidariedade e empatia em toda a região do Vale do Aço. A Expo Usipa Social conta com o patrocínio das empresas Revest-Bor, CKTR e Facilitsp. E o presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita, destaca a relevância da participação dessas empresas no evento. “A presença dessas empresas na Expo Usipa Social é de suma importância não apenas para a viabilização deste espaço dedicado ao compromisso social, mas também para fortalecer o engajamento das empresas no apoio às causas sociais. Sua participação não só contribui para a realização deste evento, mas também demonstra um compromisso genuíno com o desenvolvimento e bem-estar da nossa comunidade. É através dessa parceria entre setor privado e entidades sociais que podemos alcançar resultados significativos e duradouros em prol do progresso social em nossa região”, pontuou Lucas.

A 34ª Expo Usipa, realizada pela Usipa e pela Usiminas, será realizada entre os dias 17 e 20 de julho de 2024, em Ipatinga. A feira de negócios é patrocinada pela Sicoob Vale do Aço, HC Indústria Mecânica, CRT Minas, Unimed Vale do Aço, Contrex, Vale, Convaço e RipKaefer, e conta com o apoio da Abimaq, Bemisa, Fiemg Vale do Aço, Ternium, Sindcomércio Vale do Aço e Fecomércio.