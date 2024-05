Com o objetivo de reconhecer e valorizar aqueles que contribuem com o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil, a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) celebra, anualmente, o Dia da Indústria. Em 2024, a solenidade em homenagem a empresários e demais agraciados terá como tema ‘’Atitudes que inspiram Transformação. Ações que impactam o futuro’’ e será realizada no dia 23 de maio, a partir das 20h, no Minascentro, em Belo Horizonte.

Na ocasião, Carlos Mário de Moraes, diretor-superintendente dos Laboratórios Osório de Moraes Ltda. e presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos e Químicos para fins industriais de Minas Gerais (Sindusfarq), receberá o Mérito Industrial CNI, enquanto Ana Cabral, CEO e cofundadora da Sigma Lithium, irá receber o Mérito Industrial do Ano.

Na categoria ‘’Construtores do Progresso,’’ criada para agraciar personalidades e empresas que contribuem com o crescimento econômico e social do país, destaque para o deputado estadual de Minas Gerais, Gil Pereira, pelo apoio ao desenvolvimento regional, e para a AngloGold Ashanti, pelos seus 190 anos e pioneirismo industrial.

Além disso, serão homenageados com o Mérito Industrial 2024 empresários que atuaram em prol do crescimento e fortalecimento do setor produtivo: Anísio Lacerda, diretor-presidente da Calçados Addan Ltda.; César Sodré, CEO da EXXER Ltda.; Claudinei Lopes, proprietário da Independência Móveis; Gilberto Teixeira, diretor-geral da Sallêto Indústria e Comércio de Móveis Ltda.; Gilberto Teodoro, sócio-fundador da Designtex Indústria e Comércio de Tecidos Ltda.; Henrique Simões, diretor-presidente da Minasligas S/A; José Henrique Guimarães, sócio-diretor da Cocal Alimentos; Lázaro Batista, sócio-proprietário da Carré Arte em Mármore e Granito Ltda.; Marcelo Pimenta, sócio-administrador da Plásticos Tropical Indústria e Comércio Ltda.; Márcio Antunes Filgueira, diretor-geral na Manfil Trucks Hélio; Rodrigo Kaukal, vice-presidente e diretor comercial da Viena Siderúrgica S/A; Rodrigo Rocha, sócio-diretor da Forte Premoldados Ltda.; Sávio Colombo, vice-presidente da Lhoist Brasil – Mineração Belocal Ltda; Thiago Augusto Durães, sócio-diretor da Fazenda Salinas Indústria e Comércio de Bebidas Ltda.; e Thiago Jorge Florentino, sócio-administrador da Florentino e Cia Ltda.

Professores e alunos do Sesi e do Senai que se destacaram ao longo dos últimos meses também serão agraciados na categoria ‘’Portadores de Futuro’’, e um grupo de colaboradores da indústria será homenageado com a medalha ‘’Mérito do Trabalhador’’.

DIA DA INDÚSTRIA

A data foi instituída pelo presidente Juscelino Kubitschek, em 1957, por meio do Decreto nº 43.769. No mesmo ano, a CNI criou a Medalha do Mérito Industrial, para homenagear industriais de destaque na cena nacional. A medalha nº 1 foi entregue ao Presidente JK, pelo industrial Lídio Lunardi, então presidente da Confederação e da Fiemg.

Em Minas Gerais, a comemoração teve início em 1960, na gestão de Fábio de Araújo Motta, presidente da Fiemg à época. Nesse ano foram condecorados os pioneiros da industrialização mineira. Entre 1961 e 1964, a Fiemg não outorgou a Medalha do Mérito Industrial, não deixando, no entanto, de celebrar o Dia da Indústria. De 1965 até hoje, anualmente, em 25 de maio ou datas próximas, a entidade entrega o prêmio aos empreendedores de destaque.

Desde 1965, os homenageados com a Medalha do Mérito Industrial são indicados pelos sindicatos empresariais em todo o Estado. Essas indicações são examinadas pela Comissão do Mérito, que exige que os candidatos tenham pioneirismo na atuação, além de relevantes serviços prestados à comunidade. Em 1976, a Fiemg instituiu o título de Industrial do Ano.

Serviço:

Dia da Indústria 2024

Data: 23/05

Horário: 20h

Local: Minascentro – Avenida Augusto de Lima, 785, Centro, BH