A Prefeitura de Coronel Fabriciano continua envidar todos os esforços para vencer a luta contra o Aedes aegypti, transmissor das arboviroses – dengue, zika e chikungunya. Para evitar transtornos e diminuir riscos à saúde pública da população, o município intensificou a fiscalização com a notificação dos proprietários de lotes e imóveis vagos pela falta de limpeza e manutenção de áreas particulares.

A ação é coordenada pela Secretaria de Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação, por meio da Coordenadoria de Fiscalização de Obras e Postura. Segundo dados da pasta, o município possui hoje cerca de cinco mil lotes vagos. Todos aqueles que estavam sujos no momento da fiscalização, os proprietários foram notificados para realizar a limpeza e manutenção do local.

“Dedes o outubro de 2023 estamos com um trabalho de fiscalização e notificação dos proprietários dos lotes sujos. Na notificação consta as informações necessárias para a limpeza, ou seja, orientamos o proprietário para tomar providências. E caso não ocorra no prazo estabelecido, aí é aplicada autuação e multa”, detalha o secretário de Planejamento, Douglas Prados.

Só este ano, a coordenadoria de Fiscalização de Obras e Posturas autuou 20 proprietários de lotes vagos sujos e, como não houve a limpeza do mesmo no prazo legal, todos foram multados. A multa aplicada foi de R$ 150 por m2 (por metro quadrado) da propriedade.

“O nosso desejo é que o cidadão cuide de sua propriedade, seja ela vaga ou não. Ao deixar de fazer a manutenção do seu lote e imóvel vagos, a pessoa coloca em risco a vizinhança, sua família e ele mesmo em risco de ter problemas com a arbovirose.”, sensibiliza o secretário Douglas Prado.

RESPONSABILIZAÇÃO E MULTA

O “endurecimento” da fiscalização dos lotes e imóveis vagos sujos integra à Força Tarefa em curso contra o mosquito transmissor das arboviroses. O objetivo é dar uma solução para lotes e imóveis vagos descuidados com mato alto e entulhos. Esta situação oferece riscos à comunidade, sobretudo, em razão da dengue e chikungunya.

Segundo a Lei Municipal 4.483/2023, os proprietários dos lotes sem manutenção serão notificados e terão um prazo de cinco dias para providenciar a limpeza dos mesmos. De acordo com a notificação, entregue durante a fiscalização, além da limpeza (capina e retirada de lixo e entulho) do lote, o proprietário se compromete com a manutenção da limpeza do local, que deve ser realizada a cada três meses.

Ainda conforme a Lei Municipal, quem não cuidar da casa abandonada e lote vago corre o risco de receber uma multa. Em caso de reincidência, a multa é dobrada e se o proprietário não tomar providências, pode ocorrer um procedimento administrativo e até levar à arrematação do lote vago – ou seja, perder a sua propriedade.

TODOS CONTRA A ARBOVIROSES

A população também pode, e deve, fazer parte desta Força Tarefa contra o mosquito. Uma das formas de colaborar e denunciar quem deixa acumular água em sua casa; lotes vagos, sujos e com focos e o morador que não abre a sua casa para ser vistoriada pelos agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde.

Para isso, a prefeitura conta com o E-ouve. O aplicativo está disponível para baixar no play store, com versão para Android ou IOS. Após instalar o APP, é necessário fazer um cadastro com nome e e-mail. Depois, basta selecionar o ícone Combate à Dengue, selecionar o tipo de manifestação (denúncia, reclamação, sugestão etc) e descreva a situação. É fundamental informar o endereço da denúncia. A pessoa pode anexar fotos, vídeos e áudio e também acompanhar o andamento do seu pedido pelo APP.

Há também a possiblidade de fazer o cadastro e usar o E-ouve pelo site institucional: https://www.fabriciano.mg.gov.br/servico/transparencia/ouvidoria

MAIS INFORMAÇÕES E DENÚNCIAS

Coordenadoria de Fiscalização de Obras e Posturas

Telefone: 3406-7596.