O Mercado de Origem Olhos D’Água, em Belo Horizonte, apresenta o “Carnaval de Origem”, um evento que resgata a essência autêntica do carnaval de salão brasileiro. A festa à moda tradicional surge como uma opção para aqueles que desejam vivenciar o feriado em sua forma mais original e com muito conforto, enquanto o carnaval de rua cresce significativamente na cidade. A folia começou no dia 26 de janeiro, com o pré-Carnaval e só acaba no dia 13 de fevereiro, após 11 dias de festa.

A participação e entrada são gratuitas com retirada de ingressos pelo Sympla, para o controle da capacidade de lotação, o que garantirá o conforto do público. A programação, cuidadosamente selecionada, abrange diversas expressões da música brasileira de raiz carnavalesca, incluindo charangas, rodas de samba, axé dos anos 90, blocos, marchinhas e muito mais.

O ambiente do Mercado de Origem foi estruturado para proporcionar conforto e bem-estar a adultos, jovens e crianças. Além das atrações musicais, o evento oferecerá inúmeras brincadeiras e interações para todas as idades. A diversidade de bandas, horários e estilos musicais garantirá uma experiência enriquecedora para todos os públicos. E, para resgatar ainda mais o carnaval autêntico, haverá distribuição de máscaras de carnaval e decoração carnavalesca, criando uma atmosfera festiva e cativante.

O diretor responsável pela administração do Mercado de Origem, Elias Tergilene, compartilha suas expectativas para o Carnaval de Origem: “Estamos entusiasmados em receber o público para uma celebração autêntica e única. Preparamos cuidadosamente o mercado para proporcionar conforto e segurança, oferecendo uma alternativa fora das ruas para aqueles que buscam vivenciar o carnaval tradicional. A diversidade da programação, com charangas, rodas de samba e atividades para todas as idades, reflete nosso compromisso em criar uma experiência envolvente e memorável. Convidamos a todos a se juntarem a nós neste ambiente acolhedor e festivo, celebrando a verdadeira essência do carnaval brasileiro”, concluiu.

PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE ORIGEM:

Pré-Carnaval:

– 26/01 sexta-feira: Rooftop – Banda Odhara 20h às 23h;

DJ Lucas Ribeiro (músicas carnavalescas) 19h-20h 23h-00h.

– 27/01 sábado: 1° Piso – Tizé (MPB) 11h-14h;

Deck – Mirna Lyz (brasilidades) 16h-19h;

Rooftop – Festa Nasala (entrada paga no local)

– 28/01 domingo: 1° Piso – Charanga Pop 10h-12h;

3° Piso – Pintura de rosto para crianças 11h às 15h;

Rooftop – Charanga Pop 13h-15h;

DJ Lucas Ribeiro (músicas carnavalescas) 15h-18h.

– 02/02 sexta-feira: Rooftop – Bloco Cinara (axé) 20h às 23h;

DJ Lucas Ribeiro (músicas carnavalescas) 19h-20h e de 23h-00h.

– 03/02 sábado: 1° Piso – Tizé (MPB) 11h-14h;

Deck – Tizé (MPB) 16h-19h;

Rooftop – Festa Nasala.

– 04/02, domingo: 1° Piso – Charanga Pop 10h-12h;

3° Piso – Pintura de rosto para crianças 11h-15h;

Rooftop – Charanga Pop 13h-15h; DJ Lucas Ribeiro (músicas carnavalescas) 15h-18h.

Carnaval:

– 10/02 sábado: 1° Piso – Mirna Lys (brasilidades) 10h-13h

3° Piso – Pintura de Rosto para Crianças 12h às 16h

Rooftop: Quintal da Guegué (bloco infantil) 13h às 14h

Banda Mais Amor (roda de samba) 14h às 17h

DJ Lucas Ribeiro (músicas carnavalescas) 17h às 20h

– 11/02 domingo: 1° Piso – Mirna Lys (brasilidades) 10h-13h

3° Piso – Pintura de Rosto para Crianças 12h às 16h

Rooftop: Quintal da Guegué (bloco infantil) 13h às 14h

Banda Mais Amor (roda de samba) 14h às 17h

DJ Lucas Ribeiro (músicas carnavalescas) 17h às 20h

– 12/02 segunda-feira: 1° Piso -Mirna Lys (brasilidades) 10h-13h

3° Piso – Pintura de Rosto para Crianças 12h às 16h

Rooftop: Quintal da Guegué (bloco infantil) 13h às 14h

Banda Mais Amor (roda de samba) 14h às 17h

DJ Lucas Ribeiro (músicas carnavalescas) 17h às 20h

– 13/02 terça-feira: 1° Piso – Mirna Lys (brasilidades) 10h-13h

3° Piso – Pintura de Rosto para Crianças 12h às 16h

Rooftop: Quintal da Guegué (bloco infantil) 13h às 14h

Banda Mais Amor (roda de samba) 14h às 17h

DJ Lucas Ribeiro (músicas carnavalescas) 17h às 20h

Para mais informações e garantir sua entrada gratuita, acesse o Sympla [https://www.sympla.com.br/evento/carnaval-de-origem/2307627].