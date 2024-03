A campanha Restitua Amor de arrecadação para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA) de Coronel Fabriciano começa nesta sexta-feira (15). A iniciativa é da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Governança de Assistência Social, e tem o objetivo de captar e aplicar recursos financeiros através da declaração do Imposto de Renda. Os valores serão destinados especificamente para programas e ações sociais que garantem a promoção e defesa da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade.

Você que é contribuinte do Imposto de Renda Pessoa Física e que tem imposto a pagar, pode destinar até 3% do valor devido ao FIA de Coronel Fabriciano. Em 2023, foram arrecadados R$ 2,4 milhões, distribuídos entre 11 instituições que investem em diversos projetos. Para esse ano, a Secretaria de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente estão empenhadas em sensibilizar ainda mais pessoas com a campanha Restitua Amor.

“A campanha Restitua Amor quer convidar você cidadão para destinar esse recurso para o Fundo da Infância e Adolescência. Temos mais de 800 crianças e adolescentes que são assistidos por várias instituições e que dependem desses valores para manter a qualidade dos projetos.” enfatiza a secretária de Governança de Assistência Social, Letícia Godinho.

Para doar é muito fácil e não tem custo nenhum! Basta que a sua declaração seja feita pelo Formulário Completo. Após preenchê-la, clique em Doações Diretamente na Declaração. Em seguida, selecione Novo, no campo tipo de fundo, escolha o estado e o município de Coronel Fabriciano. Automaticamente é indicado ao contribuinte o valor da doação e gerado o Darf que deve ser pago até o dia 31 de maio.