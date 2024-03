Nesta sexta-feira, dia 15 de março, é comemorado o Dia do Consumidor. A data faz referência a um episódio registrado em 15 de março de 1962, quando o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, discursou no Congresso norte-americano enumerando os direitos dos consumidores. A magnitude do discurso acabou inspirando a criação desta comemoração, que tem como ideia original a propagação de informações educacionais e a busca pelo equilíbrio nas relações de consumo.

Com o passar dos anos, entretanto, o varejo identificou a oportunidade de utilizar este dia para fomentar o consumo por meio do oferecimento de ofertas especiais. Alguns até chamam a semana do consumidor de “Black Friday” antecipada. Dessa forma, o período passou a ter dupla finalidade: educacional e comercial. Tornando-se assim um momento propício para a propagação dos direitos dos consumidores e, também, para aproveitar as ofertas e realizar compras de produtos a bons preços.

ORIENTAÇÕES

Para que o consumidor aproveite bem o seu dia e as ofertas propiciadas pela data, o diretor do Procon Ipatinga, organismo ligado à Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), Diego Castro, listou algumas orientações básicas. Segundo ele, a primeira dica valiosa é evitar o prejuízo de cair em algum golpe em razão da ansiedade de aproveitar ofertas com preços muitas vezes irreais.

“Precisamos nos lembrar de que os malfeitores têm se valido de técnicas cada vez mais sofisticadas para a aplicação de golpes. Neste sentido, é muito importante que o consumidor fique atento a alguns detalhes, como não clicar em links suspeitos, duvidar de ofertas com preços muito abaixo do normal, não repassar dados pessoais ou documentos via aplicativos de conversa instantânea (WhatsApp, Telegram, Instagram etc.), conferir o destinatário dos pagamentos, pesquisar a reputação dos varejistas e utilizar cartões de crédito virtuais. São condutas simples e que evitam grandes transtornos”, sugeriu Diego.

O diretor do Procon destaca também a importância de valorizar o comércio local. “Ao apoiarmos os negócios da nossa comunidade, não apenas fortalecemos a economia local, mas também promovemos o crescimento e a geração de empregos em nossa região”.

MAIS ORIENTAÇÕES

– Respeite o seu orçamento, preferindo as necessidades às vontades. Ou seja: se não couber no orçamento todos os produtos que você deseja, adquira aqueles mais necessários à sua realidade, deixando os desejos para momento posterior.

– Evite o superendividamento! Lembre-se de que a Semana do Consumidor existe para você se beneficiar dela e não para contrair dívidas.

– Faça o acompanhamento do preço do produto que deseja adquirir, para verificar se realmente está sendo ofertado com desconto.

ONDE O PROCON FUNCIONA

O Procon Ipatinga funciona na sede da UAI (Unidade de Atendimento Integrado), na avenida Macapá, 665, bairro Veneza, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Os agendamentos podem ser realizados pelo site www.mg.gov.br.

“Conseguimos trazer o Procon para dentro da UAI e isso aconteceu graças a um convênio não oneroso. O município não tem despesa com isso. O atendimento foi ampliado. Antes era apenas das 12h às 18h. Temos mais servidores, sala de audiência, acessibilidade, conforto. O Procon tem evoluído bastante”, comemora o diretor.