O presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, João Batista Alves e o coordenador da Agenda de Convergência para o Desenvolvimento do Vale do Aço (ACVA), Luciano Araújo, receberam nessa segunda-feira (8), na sede da entidade, em Ipatinga, o ministro dos Transportes, Renan Filho e o ministro de Minas de Energia, Alexandre Silveira.

Renan e Alexandre estiveram no Vale do Aço para visita à BR- 381 e assinatura da ordem de serviço da manutenção da BR-116, trecho que liga Teófilo Otoni a Governador Valadares.

Na oportunidade, as lideranças entregaram aos ministros dois ofícios com pleitos visando o desenvolvimento regional. “Ressaltamos a importância da Petrobras voltar a realizar negócios com as empresas da região, a fim de fomentar o desenvolvimento do setor metalmecânico e consequentemente, toda a cadeia produtiva do Vale do Aço”, justificou Luciano.

O coordenador da ACVA, também solicitou a Silveira obtenção de recursos para a obra do contorno de Timóteo que está em fase de elaboração; o projeto contratado visa o reforço do trecho para suportar e viabilizar o aumento do fluxo de veículos na MG-760. “Essa obra é de fundamental importância para a região, pois irá encurtar o percurso entre o Vale do Aço e a Zona da Mata Mineira, uma vez que vai conectar essas regiões à BR-381 e a BR-262, duas importantes rodovias federais que também serão desafogadas com as melhorias”.

Já para o ministro Renan Filho, o pleito foi para assegurar a realização do leilão de concessão da BR-381, o quanto antes e para acelerar o processo de contratação das obras dos lotes 8A e 8B, além da liberação dos 5 km do lote 3.1 no viaduto da Prainha.

”Que possamos com essa duplicação reduzir os custos de transporte, diminuir tempo de deslocamento e impulsionar o desenvolvimento do Vale do Aço e Leste de Minas. Esperamos, em breve, recebê-los para assinatura de outras ordens de serviços”, disse o presidente da Fiemg Vale do Aço.