O musical, que conta a história do nascimento à ressurreição de Jesus, inicialmente, teria sessão única. Porém, os ingressos esgotaram rapidamente, e diante da procura, a direção do musical fará uma sessão extra na sexta-feira (12), às 20 h.

O Teatro João Paulo II, localizado no campus I do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste), em Coronel Fabriciano, será o palco do espetáculo, que promete emocionar o público com a jornada de Jesus, seus ensinamentos e milagres até à ressurreição.

MUSICAL DE PÁSCOA

Apesar de ser um auto de páscoa, a apresentação acontecerá alguns dias após a celebração da data. A diretora do musical, Camilla Pires Teodoro Soares, explica que “pela primeira vez temos a oportunidade de apresentar em um teatro com esta capacidade, então por uma questão de dias disponíveis, faremos o espetáculo após a comemoração oficial da páscoa”.

O espetáculo é realizado pela igreja Batista Nacional, localizada em Coronel Fabriciano. “Este ano celebramos 10 anos de existência do musical. Estamos ainda mais engajados em contar essa história com muita emoção e tocar os corações”, pontua Camilla e acrescenta, “são mais de 50 pessoas na organização e elenco, estamos preparando uma noite inesquecível para o público”.

Para aqueles que buscam uma experiência que alimenta o espírito e fortalece a fé, esta apresentação se mostra como um momento de conexão íntima com os ensinamentos eternos de amor, sacrifício e redenção que Jesus Cristo nos deixou.

INGRESSOS

Os ingressos são limitados e podem ser retirados no link disponível no Instagram do musical, https://www.instagram.com/foiporamor.musical ao custo de apenas um quilo de alimento não perecível, que deverá ser entregue no dia do espetáculo. “Lá você também pode acompanhar um pouco da preparação do elenco e se informar sobre a apresentação” finaliza Camilla.