A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) iniciou processo seletivo para diferentes áreas de atuação em Ipatinga, Minas Gerais. As vagas contemplam setores como hotelaria (higienização, cozinha, lavanderia), além de posições para atendente e pedreiro, com benefícios atrativos e possibilidade de diferentes turnos de trabalho.

Os candidatos interessados podem participar do processo seletivo presencialmente nos dias 29 de novembro, das 8h às 16h, e 30 de novembro, das 8h às 12h, no Colégio São Francisco Xavier Técnico, localizado no bairro Horto. A instituição também disponibiliza canais alternativos para envio de currículos, como e-mail, WhatsApp e portal online.

O pacote de benefícios oferecido pela FSFX inclui alimentação na empresa, vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e folga no dia do aniversário. A escolaridade mínima exigida para algumas posições é a partir da 6ª série do Ensino Fundamental.

A fundação destaca seu compromisso com a inclusão e diversidade, estendendo as oportunidades para Pessoas com Deficiência, aposentados e candidatos em busca do primeiro emprego. Os horários de trabalho são flexíveis, com turnos de revezamento de 12h, 8h e 6h, além de horário administrativo.

Os interessados podem enviar currículo para o e-mail recrutamento@fsfx.com.br, pelo WhatsApp (31) 99754-8194 ou através do Portal Trabalhe Conosco no endereço trabalheconosco.vagas.com.br/fsfx. A iniciativa representa uma importante oportunidade de inserção no mercado de trabalho na região do Vale do Aço mineiro.