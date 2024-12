A cidade de Ipatinga amanheceu em luto nesta segunda-feira, 9, com o falecimento de Edwiges Selim de Sales Bicalho, carinhosamente conhecida como Dona Lilá, aos 97 anos. Figura central no desenvolvimento educacional do Vale do Aço, ela deixa um legado que transcende as salas de aula e marca profundamente a história do município.

Nascida em Santana do Paraíso, Dona Lilá construiu uma trajetória intimamente ligada à educação e ao progresso da região. Fundadora do Colégio John Wesley, ela dedicou sua vida ao ensino, atuando em diversas frentes: professora, orientadora educacional, diretora, inspetora e superintendente regional de Ensino. Sua contribuição abrangeu as redes estadual, municipal e particular de ensino.

Filha dos pioneiros Selim José de Sales e Canuta Rosa, e irmã do ex-prefeito Jamill Selim de Sales, Dona Lilá sempre manteve viva a chama do pioneirismo na região. Entre 1998 e 2004, presidiu a “Comissão de Pioneiros de Ipatinga”, período em que promoveu importantes encontros para preservar a memória e as tradições culturais do município.

Seu trabalho foi reconhecido com importantes honrarias, incluindo a Medalha de Honra de Mérito Legislativo do Estado de Minas Gerais e o título de Cidadã Honorária de Ipatinga. Estas condecorações refletem o impacto de suas ações na comunidade local e em todo o estado.

O velório será realizado ainda hoje, das 14h30 às 17h, no Funeral Hall, localizado na Avenida Zita de Oliveira, número 190, no Novo Centro de Ipatinga. A cerimônia será uma oportunidade para que a comunidade preste suas últimas homenagens a esta personalidade que ajudou a moldar a história da educação no Vale do Aço.