A Prefeitura Municipal de Ipatinga, por meio da Secretaria de Administração, abre na segunda-feira (19) a visitação aos bens relacionados no leilão que vai acontecer dia 22 de fevereiro, quinta-feira próxima.

Os interessados em participar do leilão precisam se cadastrar no endereço eletrônico www.fernandoleiloeiro.com.br. O Edital pode ser baixado no site do leiloeiro ou no portal da prefeitura (www.ipatinga.mg.gov.br/licitacoes). Todo o leilão será por meio virtual.

Estão sendo leiloados materiais de escritório, eletrônicos, móveis e veículos. A visitação poderá ser feita ainda na terça (20) e na quarta-feira (21).

Os arremates se darão pela melhor oferta, sob intermediação do leiloeiro oficial e com a fiscalização e acompanhamento de uma comissão nomeada pelo Município.

O prefeito Gustavo Nunes informou que todo o valor arrecadado com o leilão será destinado a investimentos em áreas sensíveis e prioritárias para a população como a Saúde Pública, pavimentação viária, construção de escadarias e assistência social. “Estamos investindo em vários setores, a exemplo das reformas e ampliação no Hospital Municipal e UBS’s, construção do Cras, pavimentação e iluminação. Com a captação de mais recursos, poderemos ampliar as melhorias que há décadas são aguardadas pela população, especialmente nas áreas mais carentes da cidade”, disse.

Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas após o credenciamento e o envio de documentos. Serão solicitados no ato do credenciamento os seguintes documentos: CPF ou CNPJ; Carteira de Identidade; Procuração, caso o licitante seja Pessoa Jurídica; Declaração de renúncia à garantia por vícios redibitórios (problemas ocultos no bem).

Os lotes do leilão virtual estão disponíveis à visitação em dois locais: Suplan – av. Simón Bolívar, 798, Cidade Nobre, e Seção de Patrimônio – rua Ricardo Caram Guimarães, 255, Distrito Industrial.

Serviço:

Data do leilão: 22/02/2024, 10h

Endereço para dar lances: www.fernandoleiloeiro.com.br

Mais informações:

Seção de Compras e Licitações, av. Carlos Chagas, 789, 2º andar, Cidade Nobre.

Horário: 12h às 18h

Telefones de contato: (31) 3829-8240/0800 242 2218/(37) 99919-3580 ou (37) 99947-9825.