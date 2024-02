A cidade de Vitória, no Espírito Santo, recebe no próximo domingo (18), a Copa Brasil Loterias Caixa de Marcha Atlética. A competição reunirá atletas de todo o país. A Usipa, clube sediado em Ipatinga, estará presente com 11 atletas e três treinadores.

Ao todo, 117 atletas de 34 clubes brasileiros, competirão nas 12 provas programadas para o evento. A expectativa é de uma competição acirrada, com atletas buscando não apenas a vitória, mas também a oportunidade de demonstrar o seu melhor desempenho na especialidade olímpica da marcha atlética.

As competições ocorrerão em um circuito desafiador na região da Mata da Praia, proporcionando aos competidores e ao público uma experiência única em um ambiente natural. Além disso, a entrada é gratuita, permitindo que os amantes do esporte e a comunidade em geral desfrutem da emoção da marcha atlética.

A Copa Brasil Loterias Caixa de Marcha Atlética será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) no programa TV Atletismo Brasil. Essa iniciativa ampliará a visibilidade da competição, permitindo que fãs e entusiastas acompanhem cada passo dos atletas em tempo real.

Euzinete Reis, coordenadora de Atletismo da Usipa, compartilhou suas expectativas para o evento: “Estamos muito animados com a participação dos nossos atletas na Copa Brasil. Eles vêm se preparando intensamente para esse desafio e estão determinados a alcançar ótimos resultados. A competição promete ser intensa, e estamos confiantes de que nossos representantes da Usipa vão brilhar no circuito da Mata da Praia. É uma oportunidade para mostrarmos a força e o talento dos nossos atletas no cenário nacional da marcha atlética. Temos uma grande expectativa com a atleta Raíssa Estéfani, por ser forte candidata a uma das vagas na Seleção Brasileira, nos 5k da categoria sub-18, para a disputa do Sul-americano de Marcha Atlética, que será disputado em março, em Pernambuco”, destacou Euzinete.

O Atletismo usipense faz parte do Projeto Atletismo Usipa Ano V, patrocinado pela Guaraná Antarctica, Colchões Polar, CFA’s, Loterias Caixa e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).