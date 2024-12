A última reunião do ano da Agenda de Convergência para o Desenvolvimento do Vale do Aço (ACVA) reuniu, nesta segunda-feira (2), lideranças e representantes de entidades regionais em um clima de celebração e reflexão. Promovida pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) Vale do Aço, a iniciativa foi reconhecida como uma plataforma essencial para ações integradas que impulsionam o desenvolvimento da região.

Entre as principais conquistas comemoradas em 2024 estão a ampliação do Aeroporto Regional do Vale do Aço, a retomada das obras de duplicação e concessão da BR-381, a inauguração do Batalhão da Polícia Militar em Timóteo e a implementação do Samu Regional.

Luciano Araújo, coordenador da ACVA, destacou o esforço conjunto dos seis eixos que compõem a agenda e reforçou o impacto positivo da colaboração intersetorial. “Agradeço aos coordenadores e membros das entidades representativas pelo empenho em 2024. Foi um ano de conquistas e desafios superados coletivamente. Essa agenda é um exemplo para o Brasil de como a união em torno de objetivos comuns pode transformar uma região de forma significativa. Estamos prontos para encarar 2025 com ainda mais otimismo”, afirmou Araújo.

O encontro reforçou o papel da ACVA como um catalisador para a união de esforços entre governo, empresas e sociedade civil em prol de metas compartilhadas. As perspectivas para o próximo ano incluem a continuidade de projetos estruturantes que prometem fortalecer a competitividade e a qualidade de vida no Vale do Aço.

Este ano a Agenda de Convergência recebeu grandes nomes como, o do presidente da Aperam, Frederico Ayres, Marcello Puziello, gerente-geral de Obras da Vale, o presidente da Usiminas, Marcelo Chara e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe. E debateu pautas que impactaram a região como a ação da CSN contra a Ternium; os desafios da falta de mão de obra; o combate com o aumento dos casos de arboviroses no Vale do Aço e os investimentos anunciados pela Vale.

“Recebemos pessoas que muito contribuem para o desenvolvimento regional seja no eixo Segurança, Infraestrutura, Educação, Saúde, Competitividade e Sustentabilidade. Nos mobilizamos e juntos estamos conquistando pleitos que beneficiam o Vale do Aço, as indústrias e a população”, reforçou João Batista Alves, presidente do Sindimiva que este ano assumiu também a Presidência da Fiemg Regional Vale do Aço.

Criada em 2011 a Agenda de Convergência vem sendo reconhecida com ações que transcendem mandatos de entidades, mandatos dos governos municipais, estaduais e federal, compondo a base estratégica para futuros líderes públicos e empresariais no que se refere à região.

“A Agenda de Convergência tem se tornado um importante canal de discussão de políticas públicas e ações de forma integrada essenciais para o desenvolvimento e crescimento do Vale do Aço, definiu Douglas Willkys, Prefeito de Timóteo.

Vanessa Tavares, gerente de Relações Institucionais Governamentais da Vale pontuou que é uma honra integrar e participar dessa agenda tão importante. “A Agenda de Convergência é um dos fóruns mais estratégicos que participamos. Contribui fortemente para fomentar o desenvolvimento do Vale do Aço e na defesa de interesse do setor produtivo. Sempre visa o benefício coletivo”, endossou Vanessa, que na oportunidade informou que no dia 18/12 a Vale fará a liberação do tráfego do viaduto que dará acesso ao aeroporto regional.

PERSPECTIVAS

Mauro Guimarães, diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço pontuou que as expectativas para 2025 são extremamente promissoras com a atuação da entidade para garantir que a região receba projetos de grande impacto em diversas áreas contempladas pelos seis eixos temáticos. “Essa atuação é essencial para garantir que a região receba projetos de grande impacto em diversas áreas contempladas pelos seis eixos temáticos da nossa Agenda”.

Na Educação, Fabricio Fernandes, coordenador do eixo destacou os desafios para o próximo ano. “Trabalharemos a cultura empreendedora no Vale do Aço com o viés industrial. Outra perspectiva é referente a evasão escolar que tem sido alta, nosso objetivo será otimizar as vagas em parceria com o Trilhas de Futuro, para que possamos ter formação e qualificação de mão de obra, além da implantação do núcleo e empreendedorismo juvenil da região do Vale do Aço, com curso de formação a nível médio de administração de empresas para pessoas em fragilidade social”, explicou.

André Chaves, diretor Corporativo de Relações Institucionais e Comunidade na Usiminas e coordenador do Eixo Sustentabilidade, reforça que pautas ambientais, sociais e de governança devem prevalecer no próximo ano. “Podemos revisitar importantes temas como a agenda tributária que pode fomentar pautas ambientais, sociais e de governança do Vale do Aço. Também vejo a possibilidade de avançar na criação de grupos de colaboração entre iniciativa privada, poder público e todos os atores da Agenda de Convergência em prol de ações coletivas, tanto no período de seca extrema, quanto de chuvas. Enfim, vejo um 2025 com muitas oportunidades a serem trabalhadas no eixo Sustentabilidade”, concluiu.

MANIFESTO

Durante a reunião, o vice-presidente da Ternium Brasil, Pedro Teixeira, fez uma atualização quanto a disputa judicial Ternium X CSN. Na oportunidade, Luciano propôs a divulgação de um manifesto em nome Agenda de Convergência apoiando investimentos na Usiminas, uma indústria vital para a região que gera milhares de empregos e é fundamental para a economia local. “A Usiminas desempenha um papel crucial no desenvolvimento industrial e tecnológico da região, contribuindo significativamente para o crescimento econômico e social”, endossou o coordenador da ACVA.

No manifesto pela segurança jurídica e em defesa dos investimentos da Usiminas constará que há expectativa de que os tribunais superiores revisem e revertam a decisão, evitando prejuízos à Usiminas e ao Vale do Aço. O documento também será protocolado pelo deputado estadual Celinho do Sinttrocel na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).