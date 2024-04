A Presidência da República abriu um processo licitatório para a construção de um novo heliponto nos fundos do Palácio do Planalto, no lugar de uma estrutura já existente, para atender a demanda de deslocamentos do presidente Lula (PT) e da primeira-dama Janja. De acordo com o documento, a obra deve custar R$ 769.738,55.

Em um estudo técnico preliminar realizado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) para a construção do heliponto, que está entre os documentos da licitação, consta que o local terá, além da estrutura para pouso de helicópteros, uma pista de acesso para automóveis.

Um item que chama a atenção no certame, no entanto, é que no estudo técnico da Infraero consta um despacho do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), no qual é dito que o novo heliponto não deve ser adequado apenas aos modelos de helicópteros atuais, mas também aos “futuros vetores” que serão utilizados para transportar o presidente.

Tal afirmação indica que a nova estrutura estará sendo preparada até mesmo para receber os carros voadores que já começam a ser fabricados em alguns países. A Embraer, por sinal, já tem encomendas para o eVTOL, aparelho de decolagem e aterrissagem vertical.

A nova estrutura a ser construída no Planalto vai suportar aeronaves de até 5 toneladas e com comprimento total de até 15 metros. Atualmente, Lula costuma se deslocar em helicópteros quando sai em viagem oficial pelo país ou ao exterior, mas, essas aeronaves costumam pegá-lo no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência, e levá-lo até a Base Aérea de Brasília.

*Com informações Pleno.News