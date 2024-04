A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SMDCTI) de Governador Valadares, promove o Fórum Invest Vale do Rio Doce, que tem como objetivo explorar oportunidades de investimento e fomentar o desenvolvimento econômico na região. O evento que começou nessa terça-feira (10) continua nesta quarta (11), acontece no Teatro Atiaia.

Durante o encontro, prefeitos, secretários, empresários e líderes locais terão a oportunidade de compartilhar perspectivas sobre diversas estratégias, enfrentar desafios comuns e discutir iniciativas que promovam o crescimento econômico sustentável no Vale do Rio Doce.

“Estar na área da Sudene é uma grande oportunidade, mas para alcançar o desenvolvimento que queremos, é preciso investir, reformular leis, criar um ambiente atrativo para novas empresas e para o crescimento das que já existem; e isso nós temos feito. Eventos como este são muito importantes para promover este ambiente propício ao desenvolvimento para toda a região. Valadares é uma cidade polo e o nosso desenvolvimento ‘puxa’ as demais cidades. Participar do Invest Vale do Rio Doce é uma maneira de colocar todos na mesma página”, ressalta o prefeito André Merlo.

“O Fórum Invest é uma oportunidade para prefeitos, secretários de desenvolvimento e indivíduos engajados no desenvolvimento econômico local. Além disso, é uma oportunidade para empresas que buscam entender mais sobre os benefícios fiscais e econômicos da área da Sudene e do Estado de Minas. Será um evento propício para troca de conhecimentos e networking, e para fortalecer as iniciativas voltadas ao crescimento da região do Vale do Rio Doce”, explica a secretária de Desenvolvimento, Beatriz Almeida.

O ponto alto do dia foi a roda de conversa dos empresários, que trouxe desafios enfrentados pelas empresas e as oportunidades de crescimento que a atração de investimentos trouxe para a região. Carlos Romualdo do Invest Minas, enfatizou as possibilidades de desenvolvimento dos municípios através de recursos e convênios do governo do Estado.

O coordenador geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros da Sudene, Silvio Carlos do Amaral, falou sobre os incentivos fiscais que a autarquia oferta. Já o representante do Banco do Nordeste, Carlos Coelho Junior, explicou detalhes sobre os desdobramentos e possibilidades de investimentos e financiamentos a partir do FNE – Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste.

PROGRAMAÇÃO:

10 de abril

18h-18h30: Credenciamento

19h-20h: Painel com Prefeitos – “Qual é o papel dos municípios na atração de investimentos?”

20h-20h45: Palestra Magna Tema: “Como tornar o seu município mais atrativo?” Palestrante: Guilherme da Cunha -Secretário Executivo de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

21h-22h: Palestra Marketing – “Como vender a sua cidade?” Mayer Lana – Designer especialista em marcas, sócio fundador da Agência Mosca | Miller Kalil – CEO da Agência 20/20 Ads, Empreendedor, Palestrante e Mentor.

11 de abril

7h30-8h: Credenciamento

8h-9h: Painel: “O que as empresas querem? Estratégias para Atração de Investimentos” Palestrantes: Carlos Romualdo – Gerente de Relações Institucionais do Invest Minas | Marcos Pinto – Superintendente Regional da Fazenda

9h-10h: Sudene: “Incentivos Fiscais e Financiamento” – Palestrantes: Silvio Carlos do Amaral – Coordenador Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros da Sudene | Carlos Coelho Júnior – Representante do Banco do Nordeste.

10h-11h: Painel Regional da Indústria Mineira – Rio Doce. Facilitador: Jhonathan Mercês – Analista de Relações de Mercado da FIEMG, Especialista em Gestão de Projetos e Inovação.

11h-12h: Roda de Conversa com Empresários – Debate sobre Desafios e Oportunidades de Investimento na Região.