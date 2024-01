A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, fez uma enquete no seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (30), penguntando a seus seguidores se a jornalista Daniela Lima, do Grupo Globo, seria “mau-caráter”, “desonesta”, “travestida de jornalista” ou “todas as opções”.

A postagem de Michelle teve como base uma notícia veiculada pelo site Pleno.News em que Daniela assumiu ter publicado uma notícia falsa sobre a operação da Polícia Federal (PF), que teve como alvo o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Na manhã de ontem (29), Daniela Lima chegou a dizer que um computador da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) teria sido encontrado entre os pertences de Carlos. Horas depois, no entanto, a própria jornalista desmentiu a informação em seu perfil na rede X e o conteúdo que tinha sido publicado em seu blog, no portal G1, foi apagado.

– Boa tarde. O fato: computador da Abin foi apreendido em operação da PF hoje com alvos da operação. O erro: não foi na casa de Carlos, mas na de um ex-assessor de Ramagem também alvo da PF. A correção abaixo. Amanhã no Conexão – escreveu ela.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também comentou a informação falsa noticiada por Daniela e chamou a jornalista de “desonesta”.

– Daniela Lima não é louca, é desonesta. Não há qualquer compromisso com a verdade ou com o dever ético de um jornalista sério em informar sua audiência. A gravidade desta fake news, na ânsia de condenar um Bolsonaro, apenas evidencia o seu caráter – escreveu.

RESULTADO DA ENQUETE DE MICHELLE

Minutos depois de postar a enquete, a ex-primeira-dama compartilhou com os seguidores o resultado da pesquisa. Para 73% dos que responderam, todas as opções apresentadas por Michelle se aplicariam à jornalista. Outros 19% optaram pela resposta “mau-caráter”, enquanto 5% escolheram a opção “travestida de jornalista”. Os 2% restantes foram na alternativa “desonesta”.

Michelle ainda fez uma terceira postagem sobre Daniela nos stories na qual compartilhou um vídeo da jornalista corrigindo a informação falsa na programação da GloboNews. Junto da publicação, a ex-primeira-dama escreveu: “O importante é espalhar a fake news, assassinar a reputação das pessoas e depois… a gente corrige a fake news, ops! A notícia!”.

*Com informações do Pleno.News