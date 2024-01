O médico ginecologista e obstetra Cantídio Cotta de Figueiredo, faleceu nesse sábado (27) aos 94 anos. O velório será neste domingo (28), das 8h às 12h e em seguida será sepultado no cemitério Vale da Saudade, em Coronel Fabriciano.

Em uma trajetória de muita dedicação, Cantídio Cotta, natural de Dom Silvério, chegou em Coronel Fabriciano no início da década de 1960. Foi diretor do Hospital Nossa Senhora do Carmo e diretor da Delegacia Regional de Saúde.

Como membro ativo do Lions Club do Brasil, ele e sua esposa, Thereza, se dedicaram à causa da visão, proporcionando óculos e exames a pessoas carentes, enxergando além das doenças físicas, mas também das necessidades emocionais da comunidade. Sua atuação na área da saúde ganhou destaque, sendo nomeado Médico Perito Coordenador pelo Ministério da Saúde, um papel que desempenhou até 1999.

Atuou também na política de Coronel Fabriciano, tendo sido vice-prefeito na gestão de Paulo Antunes, de 2001 a 2005. Sua atuação política proporcionou a realização de projetos de saúde fundamentais, como a construção de postos de saúde nos bairros da cidade.

Sua dedicação permaneceu inabalável até seus 90 anos de idade, quando a pandemia o forçou a pausar sua prática. Dr. Cantídio Cotta de Figueiredo construiu um legado de cuidado e compromisso que continuará inspirando as gerações futuras.

Recebeu uma justa homenagem da Associação Médica do Vale do aço (Amvaço) em 2023, relatando o seguinte em sua publicação: “Hoje, celebramos um médico e um cidadão excepcionais. Dr. Cantídio Cotta de Figueiredo é um testemunho da capacidade do indivíduo de impactar positivamente o mundo ao seu redor. Seu trabalho é uma homenagem constante a cada vida que trouxe ao mundo. Um homem com sua paixão e sua comunidade, deixando um legado de amor, compaixão e dedicação que permanecerá”.