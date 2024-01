A Prefeitura de Coronel Fabriciano anuncia o Decreto Municipal 8.472/2023 que restringe a circulação de veículos pesados em trechos estratégicos da área urbana. Pela a nova regra, está proibido o tráfego de caminhões acima de 23 toneladas em algumas vias dos bairros Centro, Amaro Lanari, Santa Terezinha e Mangueiras, das 7h às 22h. A nova regra entra em vigor na próxima segunda-feira (29).

A restrição vale para as seguintes ruas e avenidas: Av. Brasília (Amaro Lanari); avenida de ligação entre os bairros Amaro Lanari e Mangueiras; av. JK (Mangueiras); rua Antônio Mascarenhas (Santa Terezinha); av. Rubens Siqueira Maia (Centro) e em todas as vias do Centro da cidade. Ainda conforme o decreto, a “proibição (…) se estende do bairro Amaro Lanari até a ponte de ligação (ponte nova) entre Fabriciano e Timóteo”.

O objetivo da prefeitura é preservar a malha viária da cidade, com destaque para as ruas listadas no decreto que não comportam o tráfego de veículos pesados.

“As características viárias de nossa cidade não comportam o tráfego de veículos pesados. O aumento significativo dessa frota que, na maioria dos casos, tem como destino a BR-381 e outros municípios, aliada a questões de segurança e melhor mobilidade urbana, fez com que essa proibição fosse instituída”, justifica o secretário de Governança de Obras e Serviços Urbanos, Fabrício Farias.

VEÍCULOS PESADOS E COM TRÊS EIXOS

Conforme o decreto, são considerados veículos pesados aqueles com peso bruto total acima de 23 toneladas (peso do veículo somado a carga ou lotação). A proibição também vale para veículos com mais de três eixos. A restrição de circulação vale para todos os dias, inclusive aos finais de semana. As novas regras seguem o Código Brasileiro de Trânsito.

BLITZ EDUCATIVA E FISCALIZAÇÃO

Para garantir que a nova regra seja cumprida, a Prefeitura de Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos – Gerência de Mobilidade de Transporte e Trânsito – vai sinalizar as ruas diretamente afetadas pela nova norma com faixas informativas sobre a restrição de tráfego e horário.

Nas duas primeiras semanas, serão feitas blitz educativas nas vias e entradas da cidade para orientar os condutores, com destaque, de caminhões sobre a proibição do trânsito. O município também dará ampla publicidade ao disposto no Decreto 8.472/2023 em seus canais oficiais de comunicação (site, redes sociais) e imprensa regional.

Os agentes de trânsito do município serão responsáveis por fiscalizar, autuar e aplicar medidas administrativas de trânsito para assegurar o cumprimento do disposto no decreto. O município terá o apoio da Polícia Militar tanto na etapa educativa, de orientação dos motoristas quanto na fiscalização.