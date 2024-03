Está previsto para a primeira semana de abril, o início das obras para um novo acesso ao Aeroporto Regional do Vale do Aço. A informação foi confirmada durante uma reunião realizada nesta quarta-feira (13), em Brasília, pela empresa Vale, operadora da Estrada de Ferro Vitória Minas.

As obras, estimadas em cerca de R$ 50 milhões, serão integralmente custeadas pela Vale. Essa iniciativa visa reduzir os impactos causados pela ferrovia. Atualmente, os usuários enfrentam uma travessia perigosa da linha férrea para acessar o aeroporto regional, o que não apenas representa riscos à segurança, mas também pode ocasionar a perda de voos para aqueles que precisam chegar ao aeroporto durante a passagem de vagões.

Na reunião, estiveram presentes a representante da Vale em Brasília, Alessandra Matos, e Heloísa Oliveira, gerente da Vale em Minas Gerais. A união de esforços entre a empresa e as lideranças políticas locais demonstra um compromisso mútuo com o progresso e a segurança da região. Essas iniciativas não apenas facilitarão o acesso ao transporte aéreo, mas também contribuirão para o crescimento econômico e social do Vale do Aço.