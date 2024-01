Começa nesta segunda-feira (15), o prazo de inscrições para concurso público da Prefeitura de Coronel Fabriciano. São oferecidas 493 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico, tecnólogo e superior para atuar em diversos setores da administração pública, com destaque para as áreas Educação e Administração.

Os salários vão de R$ 1.477,67 até R$ R$ 5.201,76, com jornada mensal de trabalho variada.

A inscrição é realizada exclusivamente pelo site novo.ibgpconcursos.com.br, empresa contratada para realizar o certame. O prazo vai até às 15h59 do dia 15/02. Já os valores da taxa de inscrição variam conforme o cargo concorrido pelo candidato. A data limite para pagamento do boleto é o dia 16/02/24 até às 17h.

O prazo para solicitar a isenção da taxa vai do dia 15 a 17/01 de 2024 e deve ser feito, também, pelo site do IBGP Concursos. As provas estão programadas para os dias 16 (sábado) e 17/03 (domingo).

Vale ressaltar que são dois editais com inscrições em aberto: Edital 01/2023, para Administração e demais setores da Prefeitura com 188 vagas ofertadas e Edital 02/2023, para atender a Educação, com 305 oportunidades. Ambos estão disponíveis no site do IBGP Concursos.

Durante o período de inscrição, a prefeitura disponibiliza um computador com acesso à internet para que o interessado possa realizar a sua inscrição e participar do concurso. Vale ressaltar que a inscrição é de inteira responsabilidade do mesmo.

ATENÇÃO AO EDITAL

A gerente de Gestão e Pessoas da Prefeitura de Fabriciano, Marcela Freitas, reforça a importância do candidato se atentar às instruções dos editais. “Neles constam todas as informações sobre o concurso, data da prova, conteúdo exigido na prova, pré-requisitos de cada cargo e outras que estão no site do IBGP”, detalha.

Marcela também reforça a importância de o candidato consultar o site da empresa responsável pela realização do concurso. “Feita inscrição, o local e endereço das provas são divulgadas também no site, conforme consta nos editais”.

Serviço:

Prazo de inscrição: 15 de janeiro a 15 de fevereiro de 2024

Inscrições pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/

Valores da taxa de inscrição:

– Edital 01/2023 – Administração e demais setores: R$ 50, R$ 75 e R$ 90.

– Edital 02/2023 – Educação: R$ 65, R$ 85 e R$ 90.

Prazo para pedir isenção da taxa: 15 a 17 de janeiro

Provas programadas: 16 e 17 de março de 2024.