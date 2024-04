A Prefeitura de Timóteo realiza no próximo domingo (21), concurso público para o preenchimento de 121 vagas para os níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior nas áreas de Saúde, Educação, Obras e Administração.

As provas serão realizadas nos períodos da manhã e da tarde. No período matutino os portões serão abertos às 7h30 e no vespertino às 13h30. As provas acontecem nas Escolas Estadual Antônio Silva (no bairro Centro Norte), Professora Ana Letro Staaks (bairro Quitandinha) e São Sebastião (bairro Santa Cecilia).

O concurso está sob a responsabilidade da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais – Fundação CefetMinas em toda as suas etapas.

De acordo com a Secretaria de Administração e Gestão as vagas que estão sendo disponibilizadas nesse novo concurso público não foram preenchidas em algumas áreas ou não foram oferecidas no certame anterior. Os candidatos às vagas remanescentes no concurso 001/2019 continuarão sendo chamados para as vagas que ainda estejam disponíveis até que a lista de classificados seja zerada.

O concurso será realizado em duas etapas: a primeira com provas objetivas de múltipla escolha (com caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos em todos os níveis de escolaridade); a segunda é a prova de títulos que é classificatória para os cargos de nível superior.