Nesta semana foi publicado no Diário Oficial Eletrônico de Ipatinga o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAAINT), ano base de 2023. O documento foi elaborado pela equipe técnica da Controladoria Geral da Prefeitura Municipal de Ipatinga (PMI), chefiado pelo Departamento da Auditoria e supervisionado pelo Gabinete da Controladoria.

Segundo o controlador geral, Diêgo Tuschtler, no relatório constam todas as atividades de auditoria, inspeção e demais ações de controle realizadas no ano de 2023, bem como as recomendações registradas e as medidas e iniciativas tomadas pela administração pública após as ações fiscalizatórias do controle interno.

De acordo com o controlador, o RAAINT 2023 da Prefeitura de Ipatinga apresenta uma visão abrangente das atividades de auditoria interna realizadas durante o exercício de 2023. “Este relatório destaca as principais conclusões, recomendações e ações corretivas tomadas em resposta às descobertas das auditorias realizadas em vários órgãos e unidades da administração municipal”, explica.

Ainda segundo esclarece o chefe do órgão de controle interno, o documento apresenta detalhadamente os trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Interna ao longo de 2023, contemplando tanto as ações previstas quanto as extraordinárias, que por força das circunstâncias tiveram que ser executadas.

De acordo com o Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), “a Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia uma organização a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança”.

COOPERAÇÃO TÉCNICA

Na última terça-feira (16), a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Belo Oriente, composta por João Godói, assistente técnico da Controladoria; Christian D’almeida, analista de Sistemas, e Gederson Ferreira, gerente de Comunicação Social, esteve na Controladoria Geral de Ipatinga para conhecer as atividades de Ouvidoria e trocar outras experiências sobre controle interno, visando aprimorar e otimizar os serviços a serem implantados naquele município.