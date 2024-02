Com forte atuação em Minas Gerais, a Arco Administradora Ltda., celebra os resultados das unidades da San Diego Hotéis em 2023. A empresa, detentora das marcas San Diego Suítes e San Diego Express, concluiu o ano com saldo positivo, com oito propriedades de seu portfólio entre as melhores do mercado mineiro.

Além de atuar na capital há mais 25 anos, onde possui três hotéis, a Arco é especialista em praças secundárias. Os empreendimentos San Diego Suítes, nas cidades de Ipatinga, Governador Valadares, Teófilo Otoni, São Gotardo e Sete Lagoas, destacam-se pela infraestrutura, qualidade de serviços e retorno financeiro aos investidores.

Em termos de resultados financeiros, os lucros distribuídos aos proprietários de apartamentos, sejam proprietários patrimonialistas ou participantes de pool hoteleiro, acompanharam os rendimentos em CDB e CDI e, se considerarmos a valorização dos ativos e o risco próximo de zero, o investimento demonstrou ainda ser uma excelente opção de diversificação de carteira. A redução da taxa de juros iniciada em 2023 contribuirá para que o pool hoteleiro volte a figurar entre as boas alternativas de investimento.

INVESTIMENTOS NA CAPITAL

Em Belo Horizonte, o San Diego Suítes Lourdes passou por um retrofit nos apartamentos e áreas comuns — contribuindo para manter o empreendimento entre as melhores opções de hospedagem da capital.

Os apartamentos do tipo flat variam entre 35 e 42 m², enquanto a estrutura oferece área de lazer, academia, salas de eventos com capacidade para atender eventos corporativos ou sociais até 300 pessoas e restaurante.

Ainda na capital, o San Diego Express Barro Preto implementou novidades importantes no rol de serviços prestados aos clientes, como a Estação do Pão de Queijo, onde os hóspedes e o público em geral poderão experimentar a especialidade mineira em diversas versões.

O hotel tem 168 apartamentos, sala de eventos, restaurante aberto ao público e é o único empreendimento da cidade a dispor de estacionamento coberto para ônibus double-deck, ideal para atender grupos rodoviários, shows, times de futebol e outros.

Já o San Diego Suítes Pampulha possui 102 apartamentos, atende a eventos esportivos, shows e lazer em geral, além de receber também o público corporativo. A unidade agora conta com uma usina fotovoltaica no terraço, responsável pela produção de aproximadamente 10.000 kwh/mês, reduzindo custos e contribuindo para o melhor desempenho do empreendimento.

PRAÇAS SECUNDÁRIAS

Em Ipatinga e em Governador Valadares também foram implantadas usinas fotovoltaicas que são responsáveis por aproximadamente 30% do consumo de energia dos hotéis. Juntas, essas três usinas produzem cerca de 35.000 kwh/mês, o que corresponde à proporção de quilogramas de carbono por árvores plantadas, demonstrando o alinhamento da rede com tendências mundiais.

Os hotéis San Diego Suítes Ipatinga e San Diego Suítes Governador Valadares alcançaram os melhores resultados de suas trajetórias, proporcionaram a renovação de apartamentos, áreas de lazer, recepção e eventos, garantiram excelente distribuição de lucros aos proprietários e alavancaram a valorização dos imóveis.

A capital das pedras preciosas (Teófilo Otoni) também conta com uma unidade da San Diego Hotéis, que se destaca pela excelente localização, versatilidade de serviços, tipos de apartamentos, rooftop e uma pizzaria. O Hotel vem sendo totalmente modernizado, atendendo aos mais exigentes padrões de qualidade.

O San Diego Suítes, em São Gotardo, cidade voltada ao agronegócio, dispõe de área de lazer completa com sauna, piscina, academia, rooftop, área para eventos corporativos ou sociais, e 77 suítes decoradas e equipadas para atender às mais diversas demandas da região.

Em Sete Lagoas, o San Diego Suítes Veredas atende a todas as empresas da região com serviços completos de hospedagem, eventos, spa e restaurante abertos ao público. Estrategicamente localizado entre Brasília e Rio de Janeiro, o hotel atende viajantes a lazer ou a trabalho nesse eixo.

Em 2023, o empreendimento ampliou as instalações do seu Restaurante Veredas tornando-se uma opção também para o público da cidade. O hotel oferece serviço de spa completo e conta com uma loja de produtos de beleza e bem-estar. Não por acaso, o hotel é conhecido como o “Hotel das Noivas”.

EXPANSÃO

Para o ano de 2024, a San Diego Hotéis prevê a inauguração de dois hotéis, em Manhuaçu e Governador Valadares, além de outros dois empreendimentos em construção disponíveis para investidores, com apartamentos à venda (matrículas individuais e escritura) — um deles em Extrema e o outro em Belo Horizonte, sendo um empreendimento desenvolvido especificamente para o público sênior, um segmento que apresenta expressivo crescimento.

A prospecção de novos empreendimentos da rede é ativa, mas ao mesmo tempo seletiva, com o intuito de manter o padrão de qualidade, mantendo a garantia de excelência na gestão, foco no empreendimento e melhoria de resultados.