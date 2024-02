No próximo sábado (24), a Cenibra irá realizar ações simultâneas de recrutamento para ocupar mais de 80 vagas. A equipe de RH da empresa atenderá das 8h às 14h, nos municípios de Santa Bárbara, São Domingos do Prata e Ferros. As vagas são para realizar atividades no cultivo do eucalipto, tais como: limpeza de área, irrigação, plantio e adubação.

Para se inscrever, os candidatos precisam comparecer ao local munidos de documentos pessoais, ter mais de 18 anos e disponibilidade para início imediato. Não é necessário comprovação de escolaridade nem experiência na área. A empresa oferece salário com registro em CLT, alimentação, transporte, plano de saúde e odontológico, extensivo aos familiares, participação nos lucros, auxílio creche para mães e outros benefícios.

De acordo com a empresa, a força e a importância da diversidade e da inclusão, são pontos importantes na efetivação de seus colaboradores, por isso todas as pessoas são bem-vindas, incluindo diversas origens, raça, gênero, deficiência e pessoas acima de 50 anos.

O coordenador de silvicultura da Cenibra, Tiago Inácio, ressalta que essa é uma oportunidade para quem quer aprender novas práticas profissionais. “Além dos benefícios oferecidos, a empresa proporciona treinamento específico para cada atividade de campo, oportunidade de crescimento profissional e um ambiente de trabalho colaborativo”, destaca o gestor.

PROGRAMAÇÃO:

– Serra do Macuco – São Domingos do Prata/MG

Data: 24 de fevereiro das 8 às 14 horas

Local: Posto de Saúde do Macuco – KM 157, Serra do Macuco

– Ferros/MG

Data: 24 de fevereiro das 8 às 14 horas

Local: Centro Cultural Roberto Drumond – Rua Fernando Dias de Carvalho, 98, Centro.

– Brumal – Santa Bárbara/MG

Data: 24 de fevereiro das 8 às 14 horas

Local: Escola Municipal Cecília Alvares Duarte, 1.322 – Praça Santo Amaro

Por meio da parceria com as prefeituras municipais, será disponibilizado ônibus em locais específicos para transporte dos candidatos. A programação está disponível no Instagram da Cenibra (@cenibra_celulose).

Mais informações: comunicacaocorporativa@cenibra.com.br | 0800 283 3829