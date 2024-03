Você já parou para pensar no que aconteceria com seus entes queridos se algo inesperado lhe acontecesse? Para muitos, essa é uma reflexão desconfortável, mas extremamente importante. Pois, é aí que entra o seguro de vida, uma ferramenta vital para garantir que aqueles que você ama estejam financeiramente protegidos em caso de imprevistos.

O seguro de vida é um acordo firmado entre você e uma seguradora, com o propósito de assegurar um amparo financeiro aos seus dependentes no caso de seu falecimento. “Mas, ao contrário do que muita gente imagina, não se engane pensando que essa é a única cobertura. Hoje em dia, os produtos são muito mais abrangentes, incluindo proteção em casos de acidentes e até mesmo doenças graves”, pondera Gunter Sampaio, diretor da Afirmativa Seguros.

COMO FUNCIONA

Você paga uma quantia à vista ou parcelada à seguradora, e em caso de falecimento, os beneficiários escolhidos recebem a indenização. Além disso, dependendo das coberturas contratadas, o seguro também pode ser acionado em situações como incapacidade temporária total ou parcial por acidente, diagnóstico de câncer, entre outros eventos.

E, olha… são notáveis os benefícios de um Seguro de Vida.

Mais proteção financeira: É uma garantia de que seus entes queridos estarão amparados financeiramente em um momento tão delicado como o falecimento de um provedor da família.

Pagamento por afastamento do trabalho: Em caso de acidente, o segurado pode receber um pagamento de diárias pelo período de até um ano, o que ajuda a manter as contas em dia durante o período de recuperação.

Excelente custo-benefício: Com valores a partir de R$ 20 mensais, é possível adquirir uma proteção básica, como cobertura exclusiva para acidentes pessoais.

Mais proteção para o cônjuge: Muitas pessoas dividem as despesas de casa com seus parceiros. Com o seguro de vida, é possível proporcionar tranquilidade ao cônjuge, evitando dificuldades financeiras em momentos delicados.

Existem ainda muitos mitos que rondam o seguro de vida e dificultam a compreensão correta de algumas pessoas sobre esse produto. Os principais são:

O seguro de vida só é usado em caso de falecimento?

Mito! Além do falecimento, o seguro pode ser acionado em diversas situações, como incapacidade temporária, diagnóstico de doenças graves, entre outras.

Seguro de vida é caro?

Mito! O custo do seguro varia conforme a idade do segurado, coberturas desejadas e outros fatores. Contratar um seguro pode ser acessível a todos.

É importante mesmo para pessoas solteiras e sem filhos?

Verdade! O seguro de vida pode garantir a estabilidade financeira do próprio segurado em situações de invalidez ou doenças graves.

Mesmo tendo um seguro em grupo, é importante ter um individual?

Verdade! O seguro individual garante coberturas mais personalizadas e continua vigente mesmo após mudanças de emprego.

O seguro de vida não pode ser cancelado?

Mito! Como qualquer outro serviço, o seguro pode ser cancelado mediante as políticas da seguradora.

É difícil ser indenizado?

Mito! O processo de indenização costuma ser simples e ágil, desde que todos os documentos necessários sejam fornecidos.

“Em síntese, o seguro de vida é muito mais do que uma simples apólice. É uma medida de proteção e cuidado com aqueles que mais importam em sua vida”, explica Rafael Botto, diretor da Afirmativa Seguros.

Não deixe de considerar essa importante ferramenta na sua estratégia financeira e familiar. E lembre-se, na Afirmativa Seguros, um time está pronto para oferecer toda a assistência e consultoria necessárias para garantir a sua tranquilidade e a de seus entes queridos.