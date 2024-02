O presidente da Usiminas, Marcelo Chara, recebeu nesta quarta-feira (28), homenagem do Grupo Raízes, durante o almoço no restaurante Master Gourmet, no San Diego Suítes, em Ipatinga. Na ocasião, Chara abordou a séria crise gerada pela entrada do aço chinês no mercado brasileiro, aviltando de forma desleal os preços da indústria.

Abrindo o encontro o novo presidente do Grupo Raízes, Jorge Zacarias Drumond, lembrou que Marcelo Chara é o primeiro presidente de toda a história da Usiminas a morar em Ipatinga. Drumond destacou também a boa relação da Usiminas com toda a comunidade da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Em seu pronunciamento, Marcelo Chara expressou o seu orgulho em integrar a sociedade do Vale do Aço e reafirmou o compromisso da Usiminas com o meio ambiente, segurança e bem-estar dos seus funcionários e de toda a comunidade regional. “A Usiminas tem um compromisso profundo com Minas Gerais e o Brasil” – expressou o CEO da siderúrgica.

AÇO CHINÊS

Chara reclamou da entrada do aço subsidiado chinês no mercado brasileiro, sem nenhuma barreira comercial. Ressaltou que tanto os Estados Unidos e o México já impuseram uma taxação de 25% na importação do produto chinês. “O aço chinês causa sérios danos à economia e é predador de empregos” – assinalou.

A concorrência desleal com o aço chinês levou a Usiminas a optar pelo ‘desligamento temporário’ do alto-forno 1 da Usina de Ipatinga. O equipamento tem capacidade para produzir 600 mil toneladas de aço por ano. Isso traz reflexos, principalmente, para a economia e o mercado de trabalho regional.

HOMENAGEM

O presidente do Raízes solicitou que o empresário Manoel Antônio Andrade homenageasse o presidente da Usiminas com a entrega de uma placa, assinalando a sua visita ao grupo. Também estiveram presentes ao evento, entre outros, os diretores da Usiminas, Roberto Gonzales (Comunicação Corporativa) e André Chaves de Andrade (Sustentabilidade e Relações Institucionais).