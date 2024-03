Por meio do Núcleo de Educação Permanente e Práticas em Saúde (NEPPS) da Secretaria Municipal de Saúde, médicos e enfermeiros da Unidade de Pronto Atendimento (UPA24h) de Ipatinga participaram, nesta quinta-feira (29), de um curso de qualificação em urgência e emergência com simulação do Suporte Avançado de Vida (SAV) em cardiologia, realizado no ambulatório da Faculdade de Medicina de Ipatinga (Afya).

Durante o curso, os profissionais tiveram a oportunidade de atualizar seus conhecimentos em protocolos de atendimento em urgência e emergência cardiológica, vivenciando situações reais por meio de simulações realísticas.

A metodologia ativa, apoiada por tecnologias avançadas, utiliza simuladores de pacientes, manequins dinâmicos e atores profissionais, criando um ambiente semelhante ao hospital para favorecer treinamentos práticos.

O secretário de Saúde do município, Walisson Medeiros, destacou a importância desses treinamentos para elevar a qualidade do atendimento na UPA24h. “Investir na capacitação dos nossos servidores é investir diretamente nos pacientes assistidos por eles”, observou.

O médico Ângelo Geraldo José Cunha ressaltou a relevância da simulação realística para aprimorar habilidades práticas, “é uma experiência valiosa, que nos prepara para lidar com diversas situações cotidianas em um pronto atendimento, proporcionando atualização e maior segurança na assistência aos pacientes”, compartilhou o profissional.