O Telefone do Google recebeu um novo visual para tela de chamadas recentemente, duas melhorias puderam ser notadas por alguns usuários do aplicativo. Estamos falando de integrações com o WhatsApp e chamadas de vídeo que já estão surgindo para tornar o aplicativo mais útil.

Começando pela integração com o WhatsApp, o Telefone do Google já está mostrando chamadas feitas e recebidas com o WhatsApp em seu histórico. Essa integração já existia com outros aplicativos, mas esta é a primeira vez que o aplicativo da Meta está fazendo uso dela.

O usuário Kishore Krishna diz que a integração já está funcionando na versão v124.0.608164421-publicbeta do Telefone do Google Beta quando utilizado junto da versão v2.24.6.6 do WhatsApp.

A integração com o Google Meet é mais profunda, mostrando um atalho para iniciar uma chamada de vídeo na tela de gestão de chamadas de voz. Tocar nela abre o Google Meet diretamente no contato da chamada para criar um convite para iniciar o chat por vídeo.

Ambas as novidades estão sendo lançadas de forma gradual por meio de mudanças nos servidores do Google, que habilitam os atalhos e integrações manualmente. A expectativa é que elas cheguem a mais celulares nas próximas semanas.

*Com informações Terra Brasil Notícias