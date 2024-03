A atleta ipatinguense, Raíssa Estefani, revelada pelo Projeto Atletas Verdes Ano II, patrocinado pela Usiminas, inicia uma nova etapa em sua carreira esportiva. Depois de conquistar o terceiro lugar na Copa Brasil de Marcha no mês de fevereiro, Raíssa garantiu vaga na delegação brasileira que participará do Sul-americano de Marcha, programado para o dia 10 de março em Recife, Pernambuco.

Raíssa, que agora faz parte do Projeto Atletismo Usipa Ano V, tornou-se uma referência no cenário esportivo regional em apenas dois anos de treinamento. Em 2023, a atleta foi vice-campeã brasileira escolar, além de alcançar a terceira posição no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Sub-16 de Atletismo e na Copa Brasil de Marcha. Além disso, Raíssa ostenta com orgulho o título de recordista mineira nos 3000m e 5000m de Marcha Atlética.

A treinadora e coordenadora de atletismo da Usipa, Euzinete Reis, ressaltou a dedicação e evolução constante da jovem atleta. “Raíssa é uma verdadeira promessa da marcha atlética. Sua convocação para o Sul-americano é um reflexo do seu talento e dedicação aos treinamentos. Estamos confiantes de que ela representará muito bem o Brasil na competição”, afirmou Euzinete.

Ao falar sobre a expectativa para sua estreia em competições internacionais, Raíssa expressou gratidão pelo apoio recebido ao longo de sua jornada. “Comecei no Projeto Atletas Verdes Ano II, e hoje, com muito orgulho, faço parte do Projeto Atletismo Usipa Ano V. Agradeço aos professores e patrocinadores pela confiança. Representar o Brasil no Sul-americano é um sonho realizado, e darei o meu melhor para honrar essa oportunidade”, declarou Raíssa.

A expectativa é que a jovem marchadora, agora vinculada ao Projeto Atletismo Usipa Ano V, alcance uma posição de destaque na competição, consolidando-se como uma das grandes promessas do atletismo brasileiro.