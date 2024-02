Dando sequência às tratativas para a construção da alça rodoviária de Timóteo a partir da MG-760, o prefeito Douglas Willkys se reuniu na manhã desta terça-feira (27) com o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), Rodrigo Tavares, e com o diretor de Operação Viária do órgão estadual, Anderson Tavares Abras.

Além da nova alça viária que ligará a MG-760 a BR-381, passando pela regional Leste de Timóteo, a pauta do encontro também discutiu o acesso ao terreno público de 500 mil metros quadrados, entre os bairros Alphaville e Macuco que será destinado à abertura de um novo distrito industrial – centro empresarial do município.

“O nosso objetivo nesse encontro com a direção do DER-MG é unir os dois projetos garantindo acessibilidade ao futuro distrito industrial. A nossa intenção é acrescentar ao projeto dessa nova alça rodoviária um acesso de interligação ao futuro distrito industrial facilitando assim a questão logística para as empresas que vierem a se instalar nessa área”, destacou o prefeito Douglas Willkys.

Na reunião, na sede do DER-MG, o prefeito estava acompanhado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, Hiler Felix e do gerente de Agricultura Emiliano da Silva. Também participaram do encontro, técnicos e o arquiteto Bernardo Farias da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), que está assessorando o Município na formatação do futuro centro empresarial.

Rodrigo Tavares, por sua vez, reiterou a disposição do DER-MG em viabilizar a proposta da alça rodoviária e também do acesso ao futuro distrito industrial, embora o projeto executivo da alça já esteja em estágio avançado de elaboração. “Vamos trabalhar para colocar esse acesso à área do distrito. Não vou conseguir inserir esse acesso à alça viária dentro do contrato atual. Mas me comprometo a fazer um outro projeto com novas rotatórias e o acesso ao novo centro industrial de Timóteo”, explicou Rodrigo.

Para ele, os dois projetos são complementares e vão agregar muito no desenvolvimento de Timóteo e de todo Vale do Aço, por isso deixou clara a necessidade de terminar o projeto da alça e logo na sequência iniciar o projeto de licenciamento ambiental para agilizar o início das obras. Ele também destacou que a alça rodoviária bem como o acesso ao futuro distrito industrial de Timóteo são fundamentais “para dar o verdadeiro uso à MG-760”.

BOMBEIROS

O prefeito Douglas Willkys aproveitou a estadia em Belo Horizonte para também se reunir com o comando do Corpo de Bombeiros de Militar de Minas Gerais (CBMMG) na Cidade Administrativa. No encontro com o comandante do CBMMG, coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho, Douglas tratou sobre a destinação de equipamentos e mobiliário para o 7º Pelotão de Timóteo, cuja sede própria e o Centro de Treinamentos estão sendo construídos no bairro Cruzeirinho. Também foi abordada a necessidade de viabilização de recursos para a construção de uma piscina como parte da infraestrutura do futuro Centro de Treinamentos da corporação em Timóteo.