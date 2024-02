A Prefeitura de Ipatinga está prestes a receber um reforço significativo em suas equipes de Saúde da Família, com a posse, nesta sexta-feira (1º), dos novos médicos aprovados para o programa de residência em Medicina de Família e Comunidade. Nesse sentido, uma solenidade está marcada para as 14h, na Sala de Reuniões do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM).

Com o objetivo de assegurar melhor atendimento à população e possibilitar ações preventivas e de promoção à saúde, o processo seletivo para convocação dos profissionais teve início em setembro de 2023. Entre os municípios da região, Ipatinga está sendo o pioneiro na implantação do Programa. A princípio o programa contará com três médicos residentes. Porém, a expectativa da Secretaria de Saúde é a criação de novas vagas a fim de ampliar a quantidade de profissionais especialistas em medicina de família e comunidade.

“Estamos orgulhosos em receber os novos médicos residentes como parte das nossas equipes de saúde. A dedicação e comprometimento destes profissionais fortalecem nosso sistema de saúde”, destacou o prefeito Gustavo Nunes.

ATENDIMENTOS NAS UBS’s E DOMICILIARES

Ao longo de dois anos, os médicos residentes desempenharão um papel muito importante nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), trabalhando sob a orientação de preceptores (orientadores). Suas atividades incluirão consultas individuais e procedimentos, além da educação em saúde, atendimentos domiciliares e a identificação de áreas de vulnerabilidade na comunidade.

O secretário de Saúde de Ipatinga, Walisson Medeiros, destacou a importância desse programa para os munícipes. “A chegada dos médicos residentes representa um avanço significativo na oferta de serviços de saúde no nosso município. Essa iniciativa reforça as equipes de Saúde da Família e contribui para a promoção de uma assistência mais abrangente e integrada à população. Eles atuarão não apenas na solução de problemas, mas ainda na prevenção e na promoção da saúde dos pacientes, o que também deverá impactar no descongestionamento da rede de atendimento”.