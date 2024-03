No dia 8 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Tríade Fibra, empresa líder no setor de serviços de internet, organizou uma programação especial para suas colaboradoras. O dia começou com a entrega de camisas temáticas “Mulheres de Fibra”, simbolizando a força e determinação das mulheres que fazem parte da equipe.

As colaboradoras tiveram um momento dedicado para se arrumarem, seguido de um encontro em uma pizzaria da região. A noite foi marcada por descontração e sinergia, reforçando os laços de união e amizade entre as profissionais da empresa.

“Como gestora, busco constantemente desenvolver e valorizar o potencial de cada membro da minha equipe, independentemente do gênero. Acredito que essa abordagem não só fortalece o engajamento e a satisfação dos funcionários, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, disse Fernanda Costa, gerente administrativa.

Em um cenário empresarial cada vez mais consciente da importância da diversidade e inclusão, a Tríade Fibra reafirma seu compromisso em promover a igualdade de gênero e oportunidades em todas as esferas de sua atuação. Ao criar um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado, também contribui para uma sociedade mais justa e igualitária.